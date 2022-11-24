24 канал выяснил, что нужно положить в тревожный чемодан вашего четвероногого любимца, чтобы он ничего не нуждался и чувствовал себя комфортно.

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Подготовительные работы

На случай непредвиденных ситуаций следует позаботиться, чтобы ваше животное, которое могло испугаться взрывов или другого места, могло попасть обратно к вам. Купите именной ошейник с контактами владельца – адресом и телефоном.

Если возможности купить такой ошейник нет, можно сделать его своими руками – написать на бумаге ваши данные и данные животного и тщательно заклеить их прозрачным скотчем.

Как собрать тревожный рюкзак для животных / Фото Unsplash

Что положить в тревожный рюкзак животного

Для того чтобы ваше животное чувствовало себя спокойно и комфортно, важно подумать о наборе к тревожному рюкзаку.

В нем должны быть:

Документы домашнего животного, если они присутствуют – так вы сможете без проблем эвакуироваться, а ваш домашний питомец будет всегда рядом;

домашнего животного, если они присутствуют – так вы сможете без проблем эвакуироваться, а ваш домашний питомец будет всегда рядом; Переноска для кошек и маленьких собак – с переноской шанс побега домашнего питомца значительно уменьшается;

для кошек и маленьких собак – с переноской шанс побега домашнего питомца значительно уменьшается; Поводок – если у вас нет переноски, или ваше животное достаточно большое, нужно иметь поводок. Лучшим вариантом будет прикрепляемый за туловище повод – как для собак, так и для кошек это будет безопаснее;

– если у вас нет переноски, или ваше животное достаточно большое, нужно иметь поводок. Лучшим вариантом будет прикрепляемый за туловище повод – как для собак, так и для кошек это будет безопаснее; Запас корма минимум на несколько дней – в идеале корм должен быть сухим (его легче хранить и использовать, а также можно взять больше);

минимум на несколько дней – в идеале корм должен быть сухим (его легче хранить и использовать, а также можно взять больше); Питьевая вода – животные, как и люди, нуждаются в чистой воде, не из крана или лужи. Поэтому, беря воду для себя, не забудьте о своем четырехлапом друге;

– животные, как и люди, нуждаются в чистой воде, не из крана или лужи. Поэтому, беря воду для себя, не забудьте о своем четырехлапом друге; Пеленки для переноски и наполнитель для туалета – иногда животное не сможет надлежащим образом сходить в туалет, поэтому нужно позаботиться о его гигиене;

для переноски и для туалета – иногда животное не сможет надлежащим образом сходить в туалет, поэтому нужно позаботиться о его гигиене; Аптечка – в ней должны быть витамины и средства первой необходимости ветеринарной помощи. Также должно быть средство от поноса, отравления и боли;

– в ней должны быть витамины и средства первой необходимости ветеринарной помощи. Также должно быть средство от поноса, отравления и боли; Игрушка животного или его любимое покрывало – знакомые вещи помогут животному чувствовать себя комфортнее.

Как собрать тревожный рюкзак для животных / Фото Unsplash