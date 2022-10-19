24 канал з'ясував, як можна просто та ефективно зекономити коштів та не мерзнути взимку.

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Пора для перестановок

Якщо ваше ліжко чи меблі, якими ви часто користуєтеся, перебувають близько до вікон, це спричинятиме втрату тепла, і ви будете постійно мерзнути. Щоб отримувати менше холодного повітря з вікон, варто змінити розташування меблів та зробити імпровізовану перестановку.

Щоб не мерзнути взимку, потрібно переставити ліжка та дивани подалі від вікон. Також не варто меблями закривати батареї – так ваше приміщення буде прогріватися повільніше, а витрати на опалення зростатимуть.

Як зекономити на опаленні / Фото Unsplash

Купіть грілки

Звичайні грілки можуть врятувати від зимових морозів та сильно не вдарять по вашому гаманцю. Лиш наливши гарячої води у грілку, ви зможете насолоджуватися персональною маленькою батареєю.

Якщо грілку купити не вдалося, для обігріву також підійдуть звичайні пластикові пляшки. Вони можуть ефективно зігріти вас, проте не тримають тепло так довго, як спеціалізовані грілки.

Як зекономити на опаленні / Фото Unsplash

Утепліть вікна

Утеплення вікон може зарадити неконтрольованому витоку тепла з приміщення. Ви можете закрити як шпарини, так і саме скло на вікнах – для цього існують спеціалізовані засоби, які продаються у магазинах будматеріалів.

До теми Холод не пройде: як ефективно утеплити вікна у квартирі

Ізолюйте підлогу

Тим, хто живе на першому поверсі чи у приватному будинку, важливо потурбуватися про теплоізоляцію підлоги. На холодні пори року варто покласти на ваш паркет чи ламінат килимок. Він зменшить вихід тепла через холодну підлогу та створить ізоляційний шар.

Найкраще для ізоляції підлоги підійдуть теплі та ворсисті килими з високим ворсом.

Як зекономити на опаленні / Фото Unsplash