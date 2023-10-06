Що зробити з картоплею, щоб вона не проростала взимку

Зазвичай картоплю зберігають в льосі чи підвалі. В один момент плоди можуть проростати, ще задовго до посадки. Це означає, що треба покращити умови зберігання.

Важливо, аби приміщення для зберігання картоплі, добре провітрювалось та туди не потрапляло сонце. Оптимально, коли температура для тримання урожаю +2-3, а вологість – 80%. А якщо тримаєте картоплю в мішках на балконі, то треба накривати її ковдрою, коли стає холодніше. А що робити, аби вона не проростала – знає 24 Канал.

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Як зберігати картоплю, щоб вона не проростала

Коли ви помітили, що на плодах з'явились паростки, їх треба вирізати. Але загалом існує дуже дієвий лайфхак, який усуне цю проблему. Необхідно просто покласти у місткість з картоплею кілька лимонів. Повністю розрізати не варто, вистачить 2-3 проколи. Це доволі економно, бо 1 лимона буде достатньо, аби вберегти від проростання десь 50 кілограмів картоплин.

Замість лимонів будуть запобігати проростанню картоплі, кислі яблука. Покладіть в мішок чи ящик кілька великих фруктів. Таким чином, картопля буде зберігатися на багато довше.



Яблука / Фото AgroTimes.ua

Також у цій ситуації допоможе папороть або листя червоної горобини. Їх треба покласти на дно ящика або мішка, а вже тоді закласти картоплю. Такі рослини особливі тим, що виділяють фітонциди. Це речовини, які вбивають шкідливі мікроорганізми.

Для довгого зберігання картоплю слід періодично перебирати. Важливо позбуватися гнилих і пошкоджених плодів, бо вони будуть заражати хворобами інші.

Якщо хочете уникнути проростання картоплі, її варто тримати окремо від інших овочів. Винятком є буряки та редька. Саме ці овочі здатні поглинати вологу, вберігаючи картоплю від проростання та гниття.