Не потемніє і не згниє: як зберігати капусту на зиму

Насправді капуста досить-таки примхливий овоч. Соковиті качани схильні до гниття, можуть запліснявіти або засохнути.

Щоб ваша капуста була свіжа та зелена аж до весни, варто дотримуватися низки рекомендацій. Як і де саме зберігати її, розповідає 24 Канал.

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Як зберегти капусту на зиму

Для зберігання найкраще відібрати неушкоджені та компактні голівки. Варто зняти з капусти відмерлі або пошкоджені зовнішні листочки. Після очищення залиште її на кілька годин, щоб повністю просохла.

Зауважимо, що зберігати капусту можна і в холодильнику, чи на балконі. Втім, ідеальний варіант – підвал або льох. Важливо, щоб температура там була у межах -1...+2 градуси, а вологість становила 85 – 96%.

Один з найпоширеніших способів – зберігання головок в пластикових або дерев'яних ящиках. Вони можуть бути заповнені сухим піском чи соломою. Однак, кожну капустину варто розмістити так, щоб вона не торкалася одна одної.

Як зберігати капусту / Depositphotos

Також можете використовувати папір. Заверніть кожен качан у кілька шарів та складіть їх у ящики чи мішки. Це забезпечить теплоізоляцію і захистить капусту від вологи, світла та контакту з іншими овочами.

До речі, замість паперу можна використовувати харчову плівку. Вона також забезпечить захист від вологи та низьких температур.

Або ж розмістіть капусту в підвішеному стані. Для цього прив'яжіть мотузку до кожного качана і повісьте їх на цвяхи, закріплені на дерев'яних рейках. Завдяки цьому буде постійна циркуляція повітря навколо овочів, що запобігати гниттю.

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Регулярно перевіряйте капусту на наявність будь-яких змін, особливо гнилі. Якщо помітите пошкоджену головку, приберіть її.