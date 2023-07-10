Красива та здорова шкіра влітку: 5 лайфхаків з догляду

Усі ми хвилюємось, щоб сонце не зашкодило нашій шкірі влітку. Адже саме в цю пору проявляється шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

Літо – проблемна пора для нашої шкіри. З'являються веснянки, пігментні плями, виробляється велика кількість шкірного жиру. Цих неприємностей хочеться уникнути. Як захистити шкіру влітку від сонячних променів – розкаже 24 Канал.

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Догляд за шкірою влітку

Важливе правило догляду за шкірою в літню пору – це правильний захист від сонця. Тут неможливо обійтися без якісного сонцезахисного крему із високим захистом SPF. Його слід наносити на шкіру за 20 хвилин до виходу та оновлювати кожні 4-5 годин.



Сонцезахисний крем / Фото "ОН Клінік"

Хороша порада – намащувати обличчя перед сном морквяним соком. Почекайте 20 хвилин, тоді добре вимийте його та протріть обличчя лимонним соком. І потім можете використовувати звичайний крем. Засмага буде лягати рівно по обличчю.



Морквяний сік / Фото Hurom

Влітку потрібно не забувати, що шкіра може зневоднюватись. Через це часто з'являються зморшки. А для чого вам такі неприємні наслідки? Включіть у догляд зволожувальні засоби. Оптимально обрати нежирний гель-крем або зволожувальний крем на водній основі. Це можуть бути також спреї, термальна та рожева вода.



Гель-крем / Фото Seyo.com

Бюджетний спосіб догляду за шкірою – протирати її кубиками льоду з відвару ромашки. Це дуже добре очищає шкіру. Візьміть 1 столову ложку ромашки та залийте її кип'ятком. Нехай охолоне. Після цього можете перелити розчин у форми для льоду та поставити у морозильник. Протирайте шкіру ромашкою кожного ранку, це ще буде додатково освіжати вас.



Кубики льоду з ромашки / Фото Crushpixel

Зберігайте доглядові засоби в холодильнику. Найбільше це стосується кремів і лосьйонів. Таким чином, вони зможуть простояти набагато довше. Крім того, це матиме приємний прохолодний ефект на шкірі.