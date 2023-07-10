Лето – проблемное время для нашей кожи. Появляются веснушки, пигментные пятна, производится большое количество кожного жира. Этих проблем хочется избежать. Как защитить кожу летом от солнечных лучей – расскажет 24 Канал.

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Уход за кожей летом

Важное правило ухода за кожей в летнее время – это правильная защита от солнца. Здесь невозможно обойтись без качественного солнцезащитного крема с высокой защитой SPF. Его следует наносить на кожу за 20 минут до выхода и обновлять каждые 4-5 часов.



Солнцезащитный крем / Фото "ОН Клиник"

Хороший совет – смазывать лицо перед сном морковным соком. Подождите 20 минут, хорошо вымойте его и протрите лицо лимонным соком. И затем можете использовать обычный крем. Загар будет ложиться ровно по лицу.



Морковный сок / Фото Hurom

Летом нужно не забывать, что кожа может обезвоживаться. Из-за этого часто появляются морщинки. А зачем вам такие неприятные последствия? Включите в уход увлажняющие средства. Оптимально выбрать нежирный гель крем или увлажняющий крем на водной основе. Это могут быть спреи, термальная и розовая вода.



Гель-крем / Фото Seyo.com

Бюджетный способ ухода за кожей протирать ее кубиками льда из отвара ромашки. Это очень хорошо очищает кожу. Возьмите 1 столовую ложку ромашки и залейте кипятком. Пусть остынет. После этого перелить раствор в формы для льда и поставить в морозильник. Протирайте кожу ромашкой каждое утро, это еще будет дополнительно освежать вас.



Кубики льда из ромашки / Фото Crushpixel

Храните уходовые средства в холодильнике. Больше всего это касается кремов и лосьонов. Таким образом, они смогут простоять гораздо дольше. Кроме того, это будет иметь приятный прохладный эффект на коже.