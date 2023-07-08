Сонячний удар є серйозним станом, що виникає в результаті надмірного впливу сонця на організм людини. Це стається при тривалому перебуванні в спекотних умовах без належного захисту. Ігнорувати такий стан не варто, а що робити – підкаже 24 Канал.

Прочитайте це Натирає взуття влітку: 5 способів, як цього уникнути

Як вберегти себе від сонячного удару

Щоб захистити себе від сонячного удару, ось кілька рекомендацій:

Носіть захисний головний убір. Використовуйте широкі капелюхи, кепки, панамки, щоб вберегти голову та обличчя від прямих сонячних променів.



Дівчина у капелюсі / Фото Canva

Сонцезахисний крем – обов'язковий засіб при виході на сонце. Наносьте на шкіру крем з високим рівнем SPF – фактором захисту від шкідливих променів. Пам'ятайте, що періодично треба поновлювати крем, особливо після плавання.



Сонцезахисний крем / Фото Brennerclinic.com

Беріть вільний одяг. Носіть легкі, необтислі речі з натуральних тканин, наприклад, з льону. Взувайте сандалі або босоніжки.



Вільний одяг / Фото Inshopler

Уникайте спекотних годин . Намагайтесь не перебувати на сонці з 11:00 до 16:00. Проводьте час на свіжому повітрі рано вранці або пізно увечері.

Одягайте сонцезахисні окуляри. Так, ви не будете щоразу мружитися та вбережете очі від сонячного випромінювання.



Сонцезахисні окуляри / Фото "Око"

Достатньо пийте, щоб уникнути зневоднення. Особливо актуально в спекотні дні або під час фізичної активності.



Вода / Фото Depositphotos.com