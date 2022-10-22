Лайфхаки, якщо вас немає вдома: як зберегти рослини без поливу на довгий час
Безліч українців, які були вимушені евакуюватися зі своїх домівок, та повернулися, виявили, що їхні улюблені рослини загинули чи засохли. Що робити, якщо треба терміново поїхати на довгий термін, і нікому поливати рослини – у матеріалі.
Якщо немає можливості попросити когось доглядати за рослинами, або ж забрати їх із собою, то можна скористатися трьома простими лайфхаками, які зібрав 24 канал.
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Підготувати квіти до від'їзду
Усі горщики з рослинами треба розмістити подалі від підвіконь та сонячних ділянок – літнє сонце нещадно витягує з квітів вологу та сушить листя.
Рослини у затемнених куточках будуть повільніше рости та розвиватися, проте випаровуватимуть менше вологи і з меншим шансом засохнуть.
Як зволожувати рослини на час відсутності вдома / Фото UnsplashЗверніть увагу! Також треба буде ліквідувати усі частини рослини, які висотують воду з горщика – це бутони та квіти, а також підсохлі частини стебел та листя. Рослина виглядатиме дещо менш презентабельно, проте виживе.
Тазики з водою
Горщики з квітами можна поставити у місткості з водою для поливу. Рослини самі отримуватимуть необхідну вологу та виживуть.
При цьому існує ризик того, що забагато води зіграє поганий жарт з зеленими вихованцями – коріння рослини може загнити від надмірної вологи, а на рослині може з'явитися грибок.
Крапельне зрошення
Для такого методу знадобиться 1,5-літрова пластикова пляшка. Зробіть шилом дірочки на дні пляшки та на кришці, попередньо наливши туди води.
Зробивши імпровізовану "лійку", поставте пляшку в горщик кришкою донизу та трохи закопайте в землю. Вода потрохи буде поступати до горщика, таким чином не перенавантажуючи квітку вологою та надаючи їй необхідне живлення.
Також можна купити автоматичний пристрій для поливу – він коштує недорого та може врятувати не одну рослину, поки вас немає вдома.
Як зволожувати рослини на час відсутності вдома / Фото JoomЗверніть увагу! Такий метод крапельного поливу розрахований всього на 2 тижні.
Каструля та мотузка
Щоб зволожити квіти, поки вас немає вдома, варто взяти каструлю чи іншу місткість з водою для поливу, занурити в неї синтетичну мотузку з одного краю. Інший край мотузки треба закріпити у горщику, який треба поливати.
Цей метод зі сповільненим зволоженням, допоможе зберегти свіжість та життя квітки надовго.
Мотузка та склянка
Щоб забезпечити автоматичний полив невеликих горщиків, можна використати мотузку та склянку. У дірочки на горщику для дренажу треба продіти мотузки та вмочити їхні кінці у склянки з водою.
Після цього малі горщики треба поставити на склянки – так волога, яка буде випаровуватися, попаде у землю горщика та зволожить її.
Як зволожувати рослини на час відсутності вдома / Фото tdazovcable