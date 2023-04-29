Гостре лезо за лічені хвилини: як заточити ніж швидко та легко

Гострі ножі значно полегшують процес приготування їжі. Все відбувається швидко та без зусиль. Заточити ніж неважко, якщо знати як це правильно робити.

Щоб нарізати продукти швидко треба, аби ножі були гострими. Інакше – таке приготування їжі буде приносити тільки клопіт. Тож як заточити ніж в домашніх умовах – підкаже 24 Канал.

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Як наточити ножі

Заточені ножі – це важлива умова для того, щоб забезпечити ефективну та безпечну роботу з ними. Ось кілька кроків, які допоможуть вам заточити ножі вдома.

Спершу виберіть правильний кут заточування для вашого ножа. Кут залежить від форми леза ножа та його призначення. Наприклад, для ножа для нарізання м'яса кут заточування може бути 20-25 градусів, а для ножа для розрізання овочів - 15 градусів.



Заточуємо ножі / Фото Canva

Далі – оберіть потрібний інструмент для заточування. Найпоширенішими інструментами є заточувальні камені, відновлювальні стрижні та заточувальні машинки.

для заточування. Найпоширенішими інструментами є заточувальні камені, відновлювальні стрижні та заточувальні машинки. Починати заточувати ніж варто з найбільш пошкодженого кінця. На заточувальному камені тримайте ніж під кутом , який відповідає призначенню ножа та рухайте лезом біля каменю. Це треба робити круговими рухами.

, який відповідає призначенню ножа та рухайте лезом біля каменю. Це треба робити круговими рухами. Продовжувати заточення ножа треба, поки на лезі не з'явиться різальна грань . Перевірити гостроту ножа можна за допомогою паперу або тонкої тканини.

. Перевірити гостроту ножа можна за допомогою паперу або тонкої тканини. Після заточування ножа на камені, використовуйте відновлювальний стрижень для покращення гостроти. Потримайте ніж під кутом, рухаючи лезом біля стрижня з обох сторін.



Заточуємо ножі / Фото Fiskars