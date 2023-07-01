Як швидко заснути в жарку літню ніч: 8 речей, які впливають на ваш сон
Коли влітку температура підіймається до рекордних показників, заснути буває нереально. Ми знаємо, що з цим вдіяти.
Коли людина не висипається – вона стає роздратованою, втомленою та безсилою. Особливо таке може бути в спекотні ночі. 24 Канал подбав про те, щоб у вас не виникало таких ситуацій.
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Як заснути, коли дуже жарко
Якщо ви хочете швидко заснути – заберіть якомога далі будь-яку техніку. Перед сном не проводьте час з мобільним телефоном, ноутбуком чи перед телевізором. Тому що світло, яке вони випромінюють, погіршує виділення мелатоніну – важливого гормону, який виділяється коли людина засинає. До речі, найкраща дія речовини о 23 годині, тому лягайте спати швидко.
- Коли покидаєте дім, то закривайте вікна, а також ролети чи жалюзі. Так кімната не буде нагріватись весь день й ввечері вас чекатиме прохолодна кімната.
- Якщо маєте таку можливість – то лягайте спати наодинці. Бо будь-яка людина поруч виділяє додаткове тепло, від якого стає ще спекотніше.
Підіть у душ перед тим, як лягати спати. Таким чином, температура тіла трохи знизиться й вам буде набагато простіше заснути.
Зволожуйте повітря в домі. Користуйтесь обприскувачем, щоб було свіжіше.
Обирайте постіль із натуральних тканин. Вони швидше поглинають вологу та пропускають повітря. Хороші матеріали у такому випадку – шовк, бавовна, льон.
Шовкова постіль / Фото Магазин Podushka
Якщо у вас є вдома вентилятор – це найкраще рішення для такої проблеми. Можете виставити навіть на таймер, щоб він сам увімкнувся через певний час. Можливо, бути трішки гучно, але точно тепла позбавитесь.
Не варто перед сном займатись інтенсивними фізичними навантаженнями чи важкою роботою. У цей час організм має готуватись до сну. Краще прогуляйтесь, якщо маєте таку змогу.