Як швидко заснути в жарку літню ніч: 8 речей, які впливають на ваш сон

Коли влітку температура підіймається до рекордних показників, заснути буває нереально. Ми знаємо, що з цим вдіяти.

Коли людина не висипається – вона стає роздратованою, втомленою та безсилою. Особливо таке може бути в спекотні ночі. 24 Канал подбав про те, щоб у вас не виникало таких ситуацій.

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Як заснути, коли дуже жарко

Якщо ви хочете швидко заснути – заберіть якомога далі будь-яку техніку. Перед сном не проводьте час з мобільним телефоном, ноутбуком чи перед телевізором. Тому що світло, яке вони випромінюють, погіршує виділення мелатоніну – важливого гормону, який виділяється коли людина засинає. До речі, найкраща дія речовини о 23 годині, тому лягайте спати швидко.



Техніка / Фото The Ukrainians

Коли покидаєте дім, то закривайте вікна , а також ролети чи жалюзі. Так кімната не буде нагріватись весь день й ввечері вас чекатиме прохолодна кімната.

, а також ролети чи жалюзі. Так кімната не буде нагріватись весь день й ввечері вас чекатиме прохолодна кімната. Якщо маєте таку можливість – то лягайте спати наодинці. Бо будь-яка людина поруч виділяє додаткове тепло, від якого стає ще спекотніше.

Підіть у душ перед тим, як лягати спати. Таким чином, температура тіла трохи знизиться й вам буде набагато простіше заснути.



Душ / Фото Ukrhealth.net

Зволожуйте повітря в домі. Користуйтесь обприскувачем, щоб було свіжіше.

Обирайте постіль із натуральних тканин. Вони швидше поглинають вологу та пропускають повітря. Хороші матеріали у такому випадку – шовк, бавовна, льон.



Шовкова постіль / Фото Магазин Podushka

Якщо у вас є вдома вентилятор – це найкраще рішення для такої проблеми. Можете виставити навіть на таймер, щоб він сам увімкнувся через певний час. Можливо, бути трішки гучно, але точно тепла позбавитесь.



Вентилятор / Фото Rent Pro

Не варто перед сном займатись інтенсивними фізичними навантаженнями чи важкою роботою. У цей час організм має готуватись до сну. Краще прогуляйтесь, якщо маєте таку змогу.