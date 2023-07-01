Коли людина не висипається – вона стає роздратованою, втомленою та безсилою. Особливо таке може бути в спекотні ночі. 24 Канал подбав про те, щоб у вас не виникало таких ситуацій.
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Як заснути, коли дуже жарко
Якщо ви хочете швидко заснути – заберіть якомога далі будь-яку техніку. Перед сном не проводьте час з мобільним телефоном, ноутбуком чи перед телевізором. Тому що світло, яке вони випромінюють, погіршує виділення мелатоніну – важливого гормону, який виділяється коли людина засинає. До речі, найкраща дія речовини о 23 годині, тому лягайте спати швидко.
Техніка / Фото The Ukrainians
- Коли покидаєте дім, то закривайте вікна, а також ролети чи жалюзі. Так кімната не буде нагріватись весь день й ввечері вас чекатиме прохолодна кімната.
- Якщо маєте таку можливість – то лягайте спати наодинці. Бо будь-яка людина поруч виділяє додаткове тепло, від якого стає ще спекотніше.
Підіть у душ перед тим, як лягати спати. Таким чином, температура тіла трохи знизиться й вам буде набагато простіше заснути.
Душ / Фото Ukrhealth.net
Зволожуйте повітря в домі. Користуйтесь обприскувачем, щоб було свіжіше.
Обирайте постіль із натуральних тканин. Вони швидше поглинають вологу та пропускають повітря. Хороші матеріали у такому випадку – шовк, бавовна, льон.
Шовкова постіль / Фото Магазин Podushka
Якщо у вас є вдома вентилятор – це найкраще рішення для такої проблеми. Можете виставити навіть на таймер, щоб він сам увімкнувся через певний час. Можливо, бути трішки гучно, але точно тепла позбавитесь.
Вентилятор / Фото Rent Pro
Не варто перед сном займатись інтенсивними фізичними навантаженнями чи важкою роботою. У цей час організм має готуватись до сну. Краще прогуляйтесь, якщо маєте таку змогу.