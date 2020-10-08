Мабуть, всі кіномани дивились моторошний фільм жахів "Мовчання ягнят" з неперевершеним Ентоні Гопкінсом. А тому один вигляд маленького затишного будиночка з фільму наводить жах на мільйони людей. Як же тепер виглядає маєток – дивіться у матеріалі.

Як повідомляє журнал People, будинок розташований в американському штаті Пенсильванія. Наразі маєток вікторіанського стилю виставили на продаж, а тому кожен може зазирнути всередину та подивитись, яким є помешкання маньяка із "Мовчання ягнят".

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"Мільйони американців бачили цей будинок, але тепер у них є шанс придбати його", – зазначили рієлтори Ейлін Аллан та Шеннон Асад з компанії The Sisters Real Estate.

Маклери влаштували відеоогляд маєтку з фільму "Мовчання ягнят, показавши кожну з кімнат. І побачене може засмутити кіноманів, адже на кадрах видно, що у підвалі немає знаменитої криниці. Водночас агенти з нерухомості зазначають, що тут є пивний льох, який насправді наводить жах.

Стартова ціна маєтку – 298 тисяч доларів. Зазначається, що будинок розміщений на 1,7 гектара землі. Частково інтер'єр залишився таким же, як у стрічці, відтак нові власники помешкання матимуть оригінальні паркетні підлоги, ретро-меблі з дерева, світильники, каміни та шпалери, зроблені ще в 1910 році. Аукціон планують провести у ніч Геловіну.

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Триповерховий будинок із чотирма спальнями служив домом для серійного вбивці Буффало Білла у фільмі "Мовчання ягнят". У 1992 році стрічка отримала 7 нагород Оскар, включно з відзнакою "Найкращий фільм", "Найкращий актор", "Найкраща актриса" та "Найкращий режисер".



Буффало Білл у "Мовчанні ягнят" / Фото IMDb

