Видимо, все киноманы смотрели жуткий фильм ужасов "Молчание ягнят" с непревзойденным Энтони Хопкинсом. А потому один вид маленького уютного домика из фильма наводит ужас на миллионы людей. Как же теперь выглядит поместье – смотрите в материале.

Как сообщает журнал People, дом расположен в американском штате Пенсильвания. Сейчас особняк викторианского стиля выставили на продажу, а потому каждый может заглянуть внутрь и посмотреть, каким является дом маньяка из "Молчания ягнят".

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"Миллионы американцев видели этот дом, но теперь у них есть шанс купить его", – отметили риэлторы Эйлин Аллан и Шеннон Асад из компании The Sisters Real Estate.

Маклеры устроили видеообзор поместья из фильма "Молчание ягнят", показав каждую из комнат. И увиденное может огорчить киноманов, ведь на кадрах видно, что в подвале нет знаменитого колодца. В то же время агенты по недвижимости отмечают, что здесь есть пивной погреб, который на самом деле наводит ужас.

Стартовая цена поместья – 298 тысяч долларов. Отмечается, что дом размещен на 1,7 гектара земли. Частично интерьер остался таким же, как в ленте, поэтому новые владельцы квартиры получат оригинальные паркетные полы, ретро-мебель из дерева, светильники, камины и обои, сделанные еще в 1910 году. Аукцион планируют провести в ночь Хеллоуина.

Смотрите экскурсию по дому из фильма "Молчание ягнят": видео

Трехэтажный дом с четырьмя спальнями служил домом для серийного убийцы Буффало Билла в фильме "Молчание ягнят". В 1992 году лента получила 7 наград Оскар, включая награды "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса" и "Лучший режиссер".



Буффало Билл в "Молчании ягнят" / Фото IMDb

