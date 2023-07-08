7 елементарних способів, як захиститися від сонячного удару
Влітку всім нам доводиться перебувати під прямим сонячним промінням. Є ризик отримати тепловий удар.
Сонячний удар є серйозним станом, що виникає в результаті надмірного впливу сонця на організм людини. Це стається при тривалому перебуванні в спекотних умовах без належного захисту. Ігнорувати такий стан не варто, а що робити – підкаже 24 Канал.
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Як вберегти себе від сонячного удару
Щоб захистити себе від сонячного удару, ось кілька рекомендацій:
Носіть захисний головний убір. Використовуйте широкі капелюхи, кепки, панамки, щоб вберегти голову та обличчя від прямих сонячних променів.
Дівчина у капелюсі / Фото Canva
Сонцезахисний крем – обов'язковий засіб при виході на сонце. Наносьте на шкіру крем з високим рівнем SPF – фактором захисту від шкідливих променів. Пам'ятайте, що періодично треба поновлювати крем, особливо після плавання.
Сонцезахисний крем / Фото Brennerclinic.com
Беріть вільний одяг. Носіть легкі, необтислі речі з натуральних тканин, наприклад, з льону. Взувайте сандалі або босоніжки.
Уникайте спекотних годин. Намагайтесь не перебувати на сонці з 11:00 до 16:00. Проводьте час на свіжому повітрі рано вранці або пізно увечері.
Одягайте сонцезахисні окуляри. Так, ви не будете щоразу мружитися та вбережете очі від сонячного випромінювання.
Сонцезахисні окуляри / Фото "Око"
Достатньо пийте, щоб уникнути зневоднення. Особливо актуально в спекотні дні або під час фізичної активності.
Шукайте тінь. Вибирайте прохолодні місця, під деревами або навісами. Намагайтесь відвідувати ті місця, де працює вентилятор або кондиціонер.