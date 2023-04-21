Якщо своєчасно не дізнатись, як доглядати за полуницею, можна забути про врожай назавжди. Тому важливо знати, як боротися з різними комахами та шкідниками. Як це правильно робити та що треба пам'ятати – розповість 24 Канал.

До теми Як і чим удобрити полуницю: 10 ефективних методів, щоб виросли плоди

Як захистити полуницю від шкідників

Найефективнішим способом впоратися зі шкідниками буде гірчичний порошок. Він зможе захистити полуницю від шкідників, а також покращити урожайність. Це пов'язано з тим, що шкідників буде відлякувати сам смак рослини. Цей метод – простий і тому, що не треба робити певні особливі розчини для удобрення. Буде достатньо просто посипати місце посадки гірчицею. Це треба робити 1-2 рази протягом сезону, коли вона цвіте й утворює плоди.

Гірчичний порошок має ледь-ледь покривати листя, товстим шаром посипати її не потрібно. Після опадів варто повторити такий процес, тому що частину засобу змиває вода. Цей спосіб збільшить врожай полуниці вдвічі.



Гірчичний порошок / Фото з вільного доступу

Гарним засобом, щоб побороти шкідників є негашене вапно і мідний купорос. Його треба використовувати упродовж 7-8 днів з проміжком у 2 дні. Ними треба посипати землю між рядами. Такий простий, але ефективний метод допоможе вам захистити ґрунт від усіляких комах.

Ще одним помічником у боротьбі зі шкідниками стане борна кислота. Для цього потрібно 5 грамів цього засобу розчинити у 10 літрах води. Потім обприскуємо ним полуницю. Суміш не тільки добре бореться з комахами, а й підживлює полуницю.

Що робити, якщо шкідники вже завелися

У такому разі треба оперативно рятувати полуницю, щоб був урожай.