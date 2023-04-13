Як захистити дерева від мурах: 5 перевірених методів, які точно допоможуть
Джерело:Наша хата
Дерева часто стають здобиччю для всіляких шкідників. Садівники часто переймаються тим, як їх позбавитися раз і назавжди. Що для цього потрібно, ми розповімо далі.
Шкідники люблять селитися там, де їх не будуть торкатися. Вони не переносять будь-яких дій із землею, наприклад, перекопування чи розпушування. Тож гарним методом буде перекопувати ґрунт, а також садити біля них м'яту або полин. Які є ще методи, дізнавайтесь далі.
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Народні засоби
Якщо ви помітили шкідників у саду, треба обробляти дерева різними засобами. Зокрема, можна зробити відвар полину з 300 грамів цієї рослини й 10 літрів холодної води. Розчин настоюють майже добу, потім обробляють ними дерева.
Існує й інший метод. Беремо 400 грамів натертого господарського мила, 2 столові ложки карболової кислоти, 10 столових ложок чистого гасу і 10 літрів холодної води. Цим розчином треба гарно полити мурашники, а ще обприскувати плодові дерева. Суміш добре бореться з попелицею на рослинах. Садівники радять обприскувати рослини 2-3 рази з перервою в 3-4 дні.
Як позбутися шкідників на деревах / Фото Pixabay
Простий і ефективний спосіб – змішати в 1 літрі води 30 грамів лляної олії й 5 грамів харчової соди. Таким розчином треба рясно обприскати дерева. Проводимо процедуру 2 рази, аби позбавитися від шкідників.
Сучасний спосіб боротьби зі шкідниками є розчин холодної води з кока – колою. Суміш треба добре збовтати, обприскати рослини, а ще землю біля плодових дерев.
Побутовим способом буде замішати масу з золи, лляної олії й кухонної солі. Такою бовтанкою потрібно змастити стовбур дерева на відстані 10-12 см від поверхні землі. Таким самим способом можна використовувати хлорне вапно або натерті зубчики часнику.
Інші методи боротьби зі шкідниками
Захист дерев від шкідників може здійснити й іншими способами.
- Зокрема, встановленням біля дерев бар’єрів і перепон. Щоб створити такі перешкоди треба взяти стару автомобільну шину, розрізати її на 2 частини та поставити біля стовбура дерева. Туди слід налити води. І таким чином, вийде певна провалина. А оскільки шкідники боятися води через невміння плавати, то не зможуть подолати такий бар'єр і потрапити на дерева.
- Ефективним способом захисту від комах стане крейда. Треба її трохи потерти й насипати на стовбур дерева. Мурахи почнуть мастити лапи в крейді й через це не зможуть лазити по поверхні дерев. Тому через слизьку поверхню, вони дадуть деревам спокій.
- Гарним методом знищення шкідників є ловчі пояси. Такі пояси треба поставити на стовбури дерев на відстані 20 сантиметрів від поверхні землі. Його ширина не має великого значення.