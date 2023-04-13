Як захистити дерева від мурах: 5 перевірених методів, які точно допоможуть

Дерева часто стають здобиччю для всіляких шкідників. Садівники часто переймаються тим, як їх позбавитися раз і назавжди. Що для цього потрібно, ми розповімо далі.

Шкідники люблять селитися там, де їх не будуть торкатися. Вони не переносять будь-яких дій із землею, наприклад, перекопування чи розпушування. Тож гарним методом буде перекопувати ґрунт, а також садити біля них м'яту або полин. Які є ще методи, дізнавайтесь далі.

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Народні засоби

Якщо ви помітили шкідників у саду, треба обробляти дерева різними засобами. Зокрема, можна зробити відвар полину з 300 грамів цієї рослини й 10 літрів холодної води. Розчин настоюють майже добу, потім обробляють ними дерева.

Існує й інший метод. Беремо 400 грамів натертого господарського мила, 2 столові ложки карболової кислоти, 10 столових ложок чистого гасу і 10 літрів холодної води. Цим розчином треба гарно полити мурашники, а ще обприскувати плодові дерева. Суміш добре бореться з попелицею на рослинах. Садівники радять обприскувати рослини 2-3 рази з перервою в 3-4 дні.



Як позбутися шкідників на деревах / Фото Pixabay

Простий і ефективний спосіб – змішати в 1 літрі води 30 грамів лляної олії й 5 грамів харчової соди. Таким розчином треба рясно обприскати дерева. Проводимо процедуру 2 рази, аби позбавитися від шкідників.

Сучасний спосіб боротьби зі шкідниками є розчин холодної води з кока – колою. Суміш треба добре збовтати, обприскати рослини, а ще землю біля плодових дерев.

Побутовим способом буде замішати масу з золи, лляної олії й кухонної солі. Такою бовтанкою потрібно змастити стовбур дерева на відстані 10-12 см від поверхні землі. Таким самим способом можна використовувати хлорне вапно або натерті зубчики часнику.

Інші методи боротьби зі шкідниками

Захист дерев від шкідників може здійснити й іншими способами.