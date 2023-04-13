Вредители любят селиться там, где их не будут прикасаться. Они не переносят каких-либо действий с землей, например, перекапывания или разрыхления. Так что хорошим методом будет перекапывать почву, а также сажать возле них мяту или полынь. Какие еще методы, узнайте дальше.

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Народные средства

Если вы заметили вредителей в саду, нужно возделывать деревья. разными средствами. В частности, можно сделать отвар полыни из 300 г этого растения и 10 литров холодной воды. Раствор настаивают почти сутки, затем возделывают ими деревья.

Существует и другой способ. Берем 400 г натертого хозяйственного мыла, 2 столовые ложки карболовой кислоты, 10 столовых ложек чистого керосина и 10 литров холодной воды. Этим раствором нужно хорошо полить муравейники, а еще опрыскивать плодовые деревья. Смесь хорошо борется с тлей на растениях. Садоводы советуют опрыскивать растения 2-3 раза с перерывом в 3-4 дня.



Как избавиться от вредителей на деревьях / Фото Pixabay

Простой и эффективный способ – смешать в 1 литре воды 30 грамм. льняного масла и 5 граммов пищевой соды. Таким раствором нужно обильно опрыскать деревья. Проводим процедуру 2 раза, чтобы избавиться от вредителей.

Современный способ борьбы с вредителями есть раствор холодной воды из кока – кругом. Смесь нужно хорошо взболтать, опрыскать растения, а еще землю у плодовых деревьев.

Бытовым способом будет замешать массу из золы, льняного масла и поваренной соли. Такой болтушкой нужно смазать ствол дерева на расстоянии 10-12 см от поверхности земли. Таким же способом можно использовать хлорную известь или натертые зубчики чеснока.

Другие методы борьбы с вредителями

Защита деревьев от вредителей может выполнить и другими способами.