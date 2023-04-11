Повреждение разных культур грызунами – это нередкость. Они питаются корой плодовых деревьев. Как обезопасить себя от неприятного явления и что делать, если деревья уже повредили, расскажет 24 Канал.

Это интересно Зацветет крупными цветами: действенные методы, как посадить орхидею дома

Как защитить деревья от вредителей

Лучшим методом борьбы с вредителями будет профилактика. Вот несколько советов по уходу за деревьями, чтобы грызуны даже к ним не приближались.

Нужно регулярно производить опрыскивание деревьев разными защитными средствами. Химические средства будут отпугивать грызунов.

Хорошо осматриваем деревья во время вегетационного периода. Избавляемся от высохших ветвей, листьев, плодов. В настоящее время особенно активны вредители, которые лакомятся яблонями и сливами.

Обязательно надо собирать в своем саду опавшие листья и плоды. Очень часто вредители прячутся именно в этом месте.

Каждую весну следует прореживать крону и удалять больные ветви. Это будет хорошей профилактической мерой.

Использовать только здоровые саженцы.

Как спасти поврежденное дерево

Поврежденные деревья можно и нужно спасать. В частности, если повреждения не большие, надо смазать раны садовым варом.

Хорошо помогает в этом деле отвар липовой коры. Для этого нужно залить 200 г коры 1 литром воды и кипятить 40 минут. Обильно промываем рану, обертываем плотной бумагой и завязываем шпагатом. Можно снимать только тогда, когда раны затянутся.



Как ухаживать за поврежденным деревом / Фото Pexels

Если предыдущий способ не дал желаемый результат, нужно взять масло, нагреть ее, чтобы закипела, охладить, внести деготь и перемешать. Таким раствором нужно смазывать раны трижды в день.

Если грызуны сильно повредили деревья, можно взять несколько стебель, срезанных с верхней части коры (она должна быть здоровой) и вставить за кору таким образом, чтобы один конец черенка размещался выше за рану, а второй – ниже. Их нужно закрепить, смазать садовым варом и закрыть мешком.

Если дерево очень повреждено, тогда нужно попробовать другой метод. Пилим ствол на 1–2 сантиметра выше самой низкой почки. Также смазываем садовым варом место среза. Весной должен появиться новый побег. Садоводы советуют использовать этот способ для деревьев старше 5 лет.