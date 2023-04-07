Часто говорят, что деревья – это легкие планеты, они очищают окружающую среду от вредителей и обогащают полезными веществами. Это оказывает положительное влияние на нашу экологию. А вот как правильно посадить дерево, чтобы оно прижилось, читайте дальше.

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Когда сажать

Сажать деревья можно как весной, так и осенью. Весной лучше это делать до распускания почек. То есть это апрель, а если весна холодная, то начало мая. Осенью процесс следует завершить за 15 дней до первых холодов.

Сажание весной имеет свои преимущества. Можно не опасаться холодов, поскольку температура с каждым днем ​​будет подниматься.

Где сажать

Выбирайте хорошо освещенные участки. Лучше всего подойдут те, где нет больших ям или впадин. Потому что в таких местах скапливается талая и дождевая вода. А еще возможные грунтовые воды могут поступать в плодородный слой, что приводит к гибели растений.



Как посадить дерево, чтобы оно прижилось / Фото Pexels

Хорошим вариантом будет, если участок от ветров и сквозняков с северной стороны будет защищать стена дома, сарая или забор.

Какая земля подойдет

Большинство деревьев будут хорошо расти только на питательной рыхлой почве – черноземе или суглинке. Песчаные или глинистые лучше не использовать. Землю нужно предварительно подготовить. В частности, к суглинкам нужно добавить торф, речной песок или шелуху гречневой крупы. Это улучшит ее гигроскопичность. Песчаную почву можно уплотнить глиной.

Кислотно-щелочный показатель почвы должен быть от 6 до 7 рН. Если он очень низкий или высокий, дерево не сможет вырасти.

Показатель pH можно проверить с помощью обычной лакмусовой бумажки. Для этого наливаем стакан воды, растворяем в нем ком земли с участка и кладем туда бумажную полоску. Цвет, в который она окрасится, следует сравнить со продающейся вместе с полосками шкалой и определяем уровень рН земли.

Питание земли

Для полноценного роста деревьев землю нужно подкормить еще до посадки. Удобрения вносят преимущественно под осеннюю перекопку земли. Его распределяют следующим образом: перепревший навоз или перегной (из расчета 4–5 килограммов на 1 м 2 ), древесный пепел (250–300 г на 1 м 2 ) и нитроаммофоска (1 столовая ложка на 1 м 2 ).

При подготовке участка обязательно нужно избавиться от всех сорняков, в частности корневища пырея, поскольку он извлекает из почвы всю пищу. После того как растения подрастут, сорняки не станут для них препятствием. Напротив, засор между деревьями будет защищать землю в жару от пересыхания.

Мульчирование

Для процесса мульчирования лучше всего подойдет перегной. При посадке деревьев осенью он защитит землю от испарения и не допустит подмерзания корневой системы. Слой перегноя станет для растений дополнительной пищей, поможет предотвратить образование твердой почвенной корки, появления сорняков и перегрева. Когда поливаете дерево, мульчу можно не убирать, она будет пропускать воду вглубь.