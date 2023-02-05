Деякі продукти можуть абсорбувати неприємний запах та слід від котячої сечі – до того ж, коштують вони зовсім недорого, пише 24 Канал.

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Йод

Цей медичний засіб може ліквідувати неприємний запах від посліду та освіжити ваші меблі та речі. Через його окислювальні властивості можна легко позбутися неприємного запаху.

Щоб зробити це, вам потрібно:

Розвести 15 крапель йоду на 1 літр води; Нанести отриманий розчин за допомогою губки на забруднене місце; Залишити його на 10 – 15 хвилин, слідкуючи, щоб розчин не висохнув на поверхні; Протерти забруднене місце вологою ганчіркою з чистою водою, щоб на дивані чи іншій поверхні не залишилися розводи від йоду.

Як забрати запах котячої сечі / Фото Unsplash

Лимонна кислота

Сік лимона може легко замаскувати та очистити місце неприємності – як і йод, лимон може стати чудовим дешевим окислювачем проти котячої сечі.

Щоб скористатися цим методом, вам достатньо вичавити з однієї половинки лимона сік на місце забруднення, чи нанести його за допомогою губки.

Цей метод не потребує змивання – місце посліду достатньо протерти сухою ганчіркою чи серветкою для того, щоб прибрати залишки лимона.

Як забрати запах котячої сечі / Фото Unsplash

Перекис

Звичайний перекис водню може не тільки виштовхнути небажану рідину з тканини, але і відбілити її від характерних плям.

Вам потрібно нанести на пляму нерозведений перекис водню та за кілька хвилин протерти місце забруднення вологою ганчіркою.

Це важливо! Такий метод варто використовувати тільки на світлих чи білих поверхнях, оскільки він може залишити по собі ще одну білу пляму.

Як зробити, щоб кіт не мітив територію

Щоб такі інциденти не повторювалися раз за разом, можна використати лаванду як засіб проти помітки території.

Коти не люблять запах лаванди, тому можна нанести кілька крапель ефірної олії цієї рослини на місце забруднення після очищення. Це віджене вашого пухнастого друга від цього місця та змусить його не мітити територію на цій ділянці.

Крім того, лаванда чудово маскує інші запахи та довго тримається – ви зможете не тільки усунути проблему посліду, але і освіжити ваші меблі приємним ароматом.

Як забрати запах котячої сечі / Фото Unsplash