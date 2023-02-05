Некоторые продукты могут абсорбировать неприятный запах и следует от кошачьей мочи – к тому же стоят они совсем недорого, пишет 24 Канал.

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Йод

Это медицинское средство может устранить неприятный запах от помета и освежить вашу мебель и вещи. Из-за его окислительных свойств можно легко избавиться от неприятного запаха.

Чтобы сделать это, вам нужно:

Развести 15 капель йода на 1 литр воды; Нанести раствор с помощью губки на загрязненное место; Оставить его на 10 – 15 минут, следя, чтобы раствор не высох на поверхности; Протереть загрязненное место влажной тряпкой с чистой водой, чтобы на диване или на другой поверхности не остались разводы от йода.

Как забрать запах кошачьей мочи / Фото Unsplash

Лимонная кислота

Сок лимона может легко замаскировать и очистить место неприятности – как и йод, лимон может стать отличным дешевым окислителем против кошачьей мочи.

Чтобы воспользоваться этим методом, вам достаточно выжать из одной половинки лимона сок на место загрязнения или нанести его с помощью губки.

Этот метод не требует смыва – место помета достаточно протереть сухой тряпкой или салфеткой для того, чтобы убрать остатки лимона.

Как забрать запах кошачьей мочи / Фото Unsplash

Перекись

Обычная перекись водорода может не только вытолкнуть нежелательную жидкость из ткани, но и отбелить ее от характерных пятен.

Вам нужно нанести на пятно неразбавленную перекись водорода и через несколько минут протереть место загрязнения влажной тряпкой.

Это важно! Такой метод следует использовать только на светлых или белых поверхностях, поскольку он может оставить после себя еще одно белое пятно.

Как сделать, чтобы кот не метил территорию

Чтобы такие инциденты не повторялись то и дело, можно использовать лаванду как средство против пометки территории.

Кошки не любят запах лаванды, поэтому можно нанести несколько капель эфирного масла этого растения на место загрязнения после очищения. Это отгонит вашего пушистого друга от этого места и заставит его не метить территорию на этом участке.

Кроме того, лаванда прекрасно маскирует другие запахи и долго держится – вы сможете не только устранить проблему помета, но и освежить вашу мебель приятным ароматом.

Как забрать запах кошачьей мочи / Фото Unsplash