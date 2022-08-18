24 канал зібрав кілька способів, як позбутися розлитого лаку на килимі та повернути ворсинкам початковий вигляд.

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Впоратися з лаком на килимі можна простими продуктами та засобами, які є в кожному домі.

Лак для волосся та ацетон

Від свіжої плями лаку для нігтів можуть врятувати рідина для зняття лаку та лак для волосся. Для того, щоб скористатися таким методом:

  • Змочіть ганчірку холодною водою і промокніть якомога більше лаку для нігтів.
  • Візьміть лак для волосся і розпиліть його по всій плямі.
  • Додайте на пляму 1 – 2 бризки рідини для зняття лаку.
  • Потріть місце забруднення зубною щіткою – рухатися треба колами.
  • Промокніть пляму сухою тканиною.
  • Продовжуйте чистити та промокати, доки пляма не зникне. Використовуйте вологий/сухий пилосос або рушник, щоб увібрати якомога більше зайвої рідини.

Лак для волосся

Як прибрати лак для нігтів з килима / Фото Unsplash

Оцет

За допомогою оцту можна позбутися неприємної плями на килимі. Для цього:

  • Промочіть пляму білим оцтом.
  • Залиште на 10 – 15 хвилин.
  • Використовуйте зубну щітку, щоб потерти забруднення.
  • Промакуйте чистою тканиною, доки пляма не зникне.

Оцет

Як прибрати лак для нігтів з килима / Фото Unsplash

Перекис

За допомогою перекису водню можна очистити як білі килими, так і світлий одяг, який міг постраждати від лаку.

  • Наповніть місткість перекисом водню або нанесіть перекис щільно на пляму.
  • Замочіть пляму в перекису водню, поки пляма не зникне.
  • Одяг поперіть, як зазвичай, а килим пропилососьте.

Перекис

Як прибрати лак для нігтів з килима / Фото Unsplash