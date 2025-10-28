Віряни шукають відповіді на це питання у Святому Письмі. Що робити, коли настала чорна смуга в житті – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

Не пропустіть Чи гріх робити татуювання: пояснення священника УГКЦ

Як впоратися з "чорного смугою" в житті?

Священник Православної Церкви України Олексій Філюк наголошує, що головною опорою у важкі часи є молитва. Отець порадив вірянам безперестанно молитися, завжди радіти та дякувати Богові за все, оскільки життя християнина – постійна боротьба.

Якщо хтось з вас потрапив в біду, нехай молиться. А як у радості, хай співає псалми. Якщо хтось з вас занедужав, то нехай покличе старійшин із церкви, щоб вони помолилися за нього. І молитва з вірою спасе недужого, й Господь зцілить його,

– йдеться в Посланні апостола Якова 5:13-16.

Крім цього, священник Олексій підкреслив, що віра не виключає необхідності звертатися по допомогу. Саме тому віряни, якщо захворіли, мають піти до спеціалістів і почати лікування.

Моліться, йдіть до спеціалістів, якщо хворієте, лікуйтеся, це нормально,

– запевнив Олексій Філюк.

Чи можна молитися з телефона?