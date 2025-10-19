Про те, чи гріх робити татуювання – розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю священника УГКЦ Василя Колодія для каналу "Кириленко".
Дивіться також Чи може священник вживати алкоголь і мати погані звички: пояснення отця УГКЦ
Чи гріх робити татуювання?
Священник Василь Колодій підкреслює, що Біблія, дійсно, містить вказівку не робити жодних знаків на своєму тілі. Водночас отець наголошує на тлумаченні поняття гріха – свідоме і добровільне порушення Законів Божих.
І не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого, і не зробите собі наколеного напису. Я – Господь!
– йдеться в Книзі Левит (19:28).
Василь Колодій каже, що заповіді "Не набивай собі тату" у Святому Письмі немає. Однак він нагадав, що раніше знаки наносили на тіло рабам. Саме тому вірянам не варто робити татуювання.
Отець Василь про татуювання на тілі: дивіться відео онлайн
Днями наша редакція розповідала, чи гріх займатися сексом до шлюбу.
Що говорить Біблія про будь-які зміни зовнішності?
- Святе Письмо застерігає вірян не піддаватися гордині, яка може спонукати до думок про зміни власної зовнішності. Коли людину до цього схиляє марнославство, то вона стає для себе ідолом, але такого немає бути. Водночас у Біблії мовиться про те, що не варто намагатися свої зовнішнім виглядом привернути до себе увагу.
Не варто робити розкішних зачісок, прикрашати себе золотом, перлами чи дорогим вбранням. Натомість, як і личить жінкам, що присвятили себе Богові, їм слід прикрашати себе добрими вчинками,
– йдеться у Першому Посланні до Тимофія 2:9.
- Так, християнам варто приділяти увагу власному внутрішньому світу та постійно самовдосконалюватися.