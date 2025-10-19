Про те, чи гріх робити татуювання – розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю священника УГКЦ Василя Колодія для каналу "Кириленко".

Чи гріх робити татуювання?

Священник Василь Колодій підкреслює, що Біблія, дійсно, містить вказівку не робити жодних знаків на своєму тілі. Водночас отець наголошує на тлумаченні поняття гріха – свідоме і добровільне порушення Законів Божих.

І не зробите на тілі своїм нарізу за душу померлого, і не зробите собі наколеного напису. Я – Господь!

– йдеться в Книзі Левит (19:28).

Василь Колодій каже, що заповіді "Не набивай собі тату" у Святому Письмі немає. Однак він нагадав, що раніше знаки наносили на тіло рабам. Саме тому вірянам не варто робити татуювання.

Що говорить Біблія про будь-які зміни зовнішності?