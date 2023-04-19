Як вивести жирні плями з тканини: 4 прості засоби, які є вдома в кожного

Кожна людина хоча б раз у житті зіштовхувалася з проблемою жирних плям на одязі. Особливо, коли вони вже встигли в'їстися в тканину. Це викликає роздратування й псує настрій. Як ефективно позбавитись плям на одязі – читайте далі.

Добре пораються з жирними плямами на одязі не лише хімічні засоби, а й звичайні народні методи. Таким чином, можна запобігти алергії на певні компоненти. Якими народними засобами можна вивести жир – підкаже 24 Канал.

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Як видалити жирні плями

Звичайно, набагато легше видалити свіжу пляму з футболки чи кофти. Але якщо річ стоїть вже кілька днів – не біда. Спробуємо це виправити.



Насамперед треба замочити одяг водою. Гарячу не варто використовувати, тому що вона містить білок, який "чіпляється" за тканину. Тоді як холодна вода не розв'яже цю проблему. Найкраще – полоскати річ у теплій воді з милом.



Як позбутися жирних плям / Фото Canva

Оптимальним і дешевим варіантом буде господарське мило. Воно добре видаляє як свіжі плями, так і застарілі. Треба намилити одяг у тому місці, де пляма і залишити на ніч. Протягом цього часу мило роз'їсть жир і його легше буде вичищати.

Можна спробувати відчистити річ за допомогою оцту. Для цього треба розмішати кілька його крапель у воді в однакових пропорціях. Після чого замочити одяг у цій суміші на 10-15 хвилин.



Зубний порошок неочікувано може стати чудовим помічником у виведенні плям. Треба покласти одяг на тверду рівну поверхню і нанести зубний порошок на кожну пляму. Ставимо зверху чисту тканину і проходимось гарячою праскою. Залишаємо все на ніч, добре промиваємо під теплою водою.

Сучасний метод видалення плям за допомогою кока-коли. Потрібно замочити у 2-3 літрах цього напою брудний одяг та залишити десь на 3 години. Потім закидаємо речі в пральну машину.

Від чого залежить вибір засобу