Як вивести цвіль на стінах: 5 найкращих засобів, які ви маєте знати

Грибок – небезпечний організм, який шкодить здоров'ю людини. З ним обов'язково треба боротися, тому що він негативно впливає на всі системи організму. Важливо визначити, чому в будинку з'явилася цвіль і розв'язати цю проблему. Як вивести плісняву – читайте далі.

Переважно цвіль з'являється в будинку через надмірну вологість. Найкраще це проявляється в холодні пори року, коли температура поверхні стін нижча, ніж температура кімнатного повітря. Як результат, на стінах починається конденсація вологи. Тому і розмножуються бактерії, цвіль та інші мікроорганізми. Як ефективно побороти цвіль в домі – розкаже 24 Канал.

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Для ефективної боротьби з грибком на стінах, варто знати, яким він може бути. Найнебезпечнішими видами цвілі є такі:

Чорна цвіль – найгірша і найнебезпечніша, оскільки вона провокує розвиток різних шкірних хвороб. Через чорну плісняву можуть виникнути навіть алергія та астма. Тому з її виведенням зволікати не варто. Вона виникає на стінах, сантехніці, стелі та інших місцях у квартирі.

– найгірша і найнебезпечніша, оскільки вона провокує розвиток різних шкірних хвороб. Через чорну плісняву можуть виникнути навіть алергія та астма. Тому з її виведенням зволікати не варто. Вона виникає на стінах, сантехніці, стелі та інших місцях у квартирі. Синю – можна побачити на дерев'яних перекриттях у квартирах і будинках. А також на паркеті та меблях із натурального дерева.

Як вивести цвіль в будинку

Розчин йоду часто використовують для боротьби з грибком. Хоча він більш ефективний як профілактика, ніж як метод розв'язання проблеми. Втім можна залишити відкриті баночки з йодом у сирому приміщенні. Це допоможе попередити появу плісняви. Таким чином, йод буде активно випаровуватися і грибок буде гинути.

Бура. Щоб зробити розчин з цією речовиною треба взяти 1 склянку бури й 4 літри води. Все розмішати. Щоб побороти плісняву, рекомендують наносити цей розчин і мити ним брудні ділянки твердою щіткою. Далі витираємо сухою чистою тканиною.

Сода. Є різні способи боротьби із грибком за допомогою соди. Найлегший спосіб – зробити содовий розчин. Для цього треба додати 1 столову ложку на пів літра теплої води. Суміш наносять господарською губкою. Змивати не треба.

Сода харчова / Фото Прянощі та спеції оптом

Розчин можна приготувати й по-іншому. Беремо 3 столових ложки соди, 2 ложки прального порошку та 200 мілілітрів води. Змішуємо все і наносимо розчин губкою, після чого добре все витираємо.

Нашатирний спирт. Беремо 10% водний розчин аміаку і розводимо його в однакових пропорціях із водою. Після чого чистимо ділянку з грибком і трохи чекаємо. За деякий час поверхні треба протерти мокрою серветкою і дати час висохнути.

Оцет. Простий метод, як позбутися цвілі – це налити оцтовий розчин в розпилювач і обприскувати ним місця, уражені пліснявою. Через кілька годин протираємо поверхні губкою. Процедуру радять повторювати кілька разів з перервою у тиждень.



Нашатирний спирт / Фото ukrpublic