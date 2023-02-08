Зайва волога, яка постійно триматиметься на вікнах, може пошкодити їхні стінки та утворити цвіль, яка шкодить здоров'ю, пише 24 Канал.

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Замість того, щоб постійно витирати конденсат ганчірками та серветками, можна скористатися простими лайфхаками, які не дозволять волозі утворитися на склі.

Сіль допоможе

Щоб конденсат не осідав на склі вікон, можна поставити на підвіконня невеличку тарілку з кам'яною сіллю. Вона вбирає в себе багато вологи та є багаторазовим засобом.

Після того, як сіль вбирає вологу, вона перетворюється на тверду кірку. Та викидати її не потрібно – вам достатньо поставити тарілку з сіллю на кілька хвилин у духовку чи мікрохвильовку – сіль висохне та знову стане придатною для сушіння вікон від конденсату.

Як позбутися конденсату на вікнах / Фото Unsplash

Відмовтеся від сушіння одягу в приміщенні

Взимку багато господарів та господинь сушать білизну у квартирі, аби вона швидше висохла. Та волога, яка утримується у волокнах, нікуди не зникає – вона осідає на вікнах у вигляді конденсату.

Щоб зайвий раз не "мочити" вікна, краще сушити одяг поза квартирою. Якщо такий варіант неможливий, сушіння має проходити з відкритими вікнами – так волога зможе висохнути, а не накопичуватися.

Як позбутися конденсату на вікнах / Фото Unsplash

Витяжки та провітрювання

Оптимальний варіант позбутися від конденсату на кухні – увімкнути кухонну витяжку на повну потужність. Так пара з ваших страв одразу виходитиме з приміщення, а не осідатиме на поверхнях. Крім того, витяжку можна використовувати, коли нічого не готуєте – вона зможе витягнути зайву вологу.

Якщо витяжки немає, або конденсат утворився в інших кімнатах, на допомогу приходить звичайне провітрювання. Щоб температура всередині та ззовні не мала такої великої різниці, а волога виходила, потрібно регулярно провітрювати кімнати щонайменше 2 рази на день приблизно на 15 хвилин.

Як позбутися конденсату на вікнах / Фото Unsplash