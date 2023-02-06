3 продукти, які можна знайти вдома, допоможуть позбутися набридливої жовтизни та повернути початковий стан пластиковому підвіконню, пише 24 Канал.

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Сода

Цей засіб є природним відбілювачем – сода лагідно та щадно очищає пожовтілі ділянки, не завдаючи шкоди підвіконню.

Щоб скористатися таким методом, вам потрібно:

Змочити підвіконня водою та протерти його ганчіркою;

Вологе підвіконня рівномірно посипати содою;

Після цього треба покласти зверху серветки чи тканину, змочену в харчовому оцті та засобі для миття посуду;

Залишити серветки та соду на 10 – 15 хвилин, а потім починати протирати підвіконня;

Промити підвіконня водою та ретельно витерти.

Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash

Крейда

Біла крейда може добре відбілити гладку поверхню, повернувши початковий колір пожовтілому підвіконню.

Для цього:

Подрібніть крейду до стану порошку, а потім змішайте його з водою, щоб утворилася суміш; Якщо у вас є зубний порошок, до суміші можна додати і його; Нанесіть суміш на всю площу підвіконня та залишіть, щоб вона висохла; Після цього обережно протріть поверхню м'якою губкою.

Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash

Пральний порошок

Пральний порошок не тільки добре відпирає плями з тканин, але і може допомогти повернути білизну глянцевим поверхням, як-от підвіконням. Поєднання порошку та соди може легко відбілити проблемну ділянку.

Щоб скористатися таким методом для очищення, вам потрібно:

Змішати 1 столову ложку прального порошку та 1 столову ложку соди;

Розвести суміш у половині літра теплої води;

Нанести розчин на всю поверхню підвіконня та залишити на кілька годин, щоб відбулася реакція вибілення;

Після цього протерти підвіконня та промити його теплою водою.

Як відбілити підвіконня домашніми засобами / Фото Unsplash