3 продукта, которые можно найти дома, помогут избавиться от надоедливой желтизны и вернуть первоначальное состояние пластиковому подоконнику, пишет 24 Канал.

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Сода

Это средство является естественным отбеливателем – сода ласково и щадяще очищает пожелтевшие участки, не нанося вред подоконнику.

Чтобы воспользоваться таким методом, вам нужно:

Смочить подоконник водой и протереть тряпкой;

Влажный подоконник равномерно посыпать содой;

После этого следует положить сверху салфетки или ткань, смоченную в пищевом уксусе и средства для мытья посуды;

Оставить салфетки и соду на 10 – 15 минут, а затем начинать протирать подоконник;

Промыть подоконник водой и тщательно вытереть.

Как отбелить подоконники домашними средствами / Фото Unsplash

Мел

Белый мел может хорошо отбелить гладкую поверхность, вернув первоначальный цвет пожелтевшему подоконнику.

Для этого:

Измельчите мел до состояния порошка, а затем смешайте его с водой, чтобы образовалась смесь; Если у вас есть зубной порошок, к смеси можно добавить его; Нанесите смесь на всю площадь подоконника и оставьте, чтобы она высохла; После этого осторожно протрите поверхность мягкой губкой.

Как отбелить подоконники домашними средствами / Фото Unsplash

Стиральный порошок

Стиральный порошок не только хорошо отстирывает пятна из тканей, но и может помочь вернуть белье глянцевым поверхностям, например подоконникам. Сочетание порошка и соды может легко отбелить проблемный участок.

Чтобы воспользоваться таким методом очистки, вам нужно:

Смешать 1 столовую ложку стирального порошка и 1 столовую ложку соды;

Развести смесь в половине литра теплой воды;

Нанести раствор на всю поверхность подоконника и оставить на несколько часов, чтобы произошла реакция отбеливания;

После этого протереть подоконник и промыть теплой водой.

Как отбелить подоконники домашними средствами / Фото Unsplash