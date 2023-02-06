3 продукта, которые можно найти дома, помогут избавиться от надоедливой желтизны и вернуть первоначальное состояние пластиковому подоконнику, пишет 24 Канал.
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Сода
Это средство является естественным отбеливателем – сода ласково и щадяще очищает пожелтевшие участки, не нанося вред подоконнику.
Чтобы воспользоваться таким методом, вам нужно:
- Смочить подоконник водой и протереть тряпкой;
- Влажный подоконник равномерно посыпать содой;
- После этого следует положить сверху салфетки или ткань, смоченную в пищевом уксусе и средства для мытья посуды;
- Оставить салфетки и соду на 10 – 15 минут, а затем начинать протирать подоконник;
- Промыть подоконник водой и тщательно вытереть.
Как отбелить подоконники домашними средствами / Фото Unsplash
Мел
Белый мел может хорошо отбелить гладкую поверхность, вернув первоначальный цвет пожелтевшему подоконнику.
Для этого:
- Измельчите мел до состояния порошка, а затем смешайте его с водой, чтобы образовалась смесь;
- Если у вас есть зубной порошок, к смеси можно добавить его;
- Нанесите смесь на всю площадь подоконника и оставьте, чтобы она высохла;
- После этого осторожно протрите поверхность мягкой губкой.
Как отбелить подоконники домашними средствами / Фото Unsplash
Стиральный порошок
Стиральный порошок не только хорошо отстирывает пятна из тканей, но и может помочь вернуть белье глянцевым поверхностям, например подоконникам. Сочетание порошка и соды может легко отбелить проблемный участок.
Чтобы воспользоваться таким методом очистки, вам нужно:
- Смешать 1 столовую ложку стирального порошка и 1 столовую ложку соды;
- Развести смесь в половине литра теплой воды;
- Нанести раствор на всю поверхность подоконника и оставить на несколько часов, чтобы произошла реакция отбеливания;
- После этого протереть подоконник и промыть теплой водой.
Как отбелить подоконники домашними средствами / Фото Unsplash