Пыль внутри радиатора может сгорать и значительно ухудшать качество воздуха, сушить его. Кроме того, пыль может усиливать разогрев батареи, пишет 24 Канал.
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Зачем чистить батареи изнутри
Батареи нуждаются в очистке как изнутри, так и снаружи, поскольку сама уборка может повлиять на ваши расходы за тепло и на ваше самочувствие.
Из-за того, что на батарее постоянно скапливается пыль из квартиры, она начинает прогреваться сильнее, чтобы разогреть всю комнату. То же происходит и с электрическими батареями и конденсаторами – пыль сбивает регулировку температуры и заставляет батареи использовать больше энергии.
Чтобы не допускать лишних затрат из-за перегрева и возможной неисправности батареи, нужно регулярно очищать ее от пыли изнутри и снаружи.
Как мыть батареи от пыли / Фото Unsplash
Как правильно почистить батарею от пыли изнутри
Просто протереть батарею тряпкой часто бывает недостаточно – всегда будут оставаться труднодоступные места на приборе, которые нельзя достать руками. Чтобы эффективно почистить батарею, необходимо:
- Выключить батарею и дать ей полностью остыть;
- Начать с осторожной очистки пылесосом на стенках батареи и вокруг нее, чтобы избавиться от пыли и мусора;
- Использовать щетку или салфетку из микрофибры и длинную палку, чтобы очистить внутреннюю и наружную часть ребер батареи и другие небольшие участки, которые не открыты;
- Для удаления стойкого, прилипшего мусора внутри батареи использовать щетку, смоченную водой. Если его нет, можно воспользоваться зубной щеткой;
- Вытереть пятна на батарее губкой или тканью из микрофибры, смоченной в растворе теплой воды и моющего средства.
- Снова пропылесосить лишнюю грязь вокруг батареи и на полу.
- Протереть батарею тканью, слегка увлажненной водой и высохнуть.
Как мыть батареи от пыли / Фото Unsplash