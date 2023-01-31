Пыль внутри радиатора может сгорать и значительно ухудшать качество воздуха, сушить его. Кроме того, пыль может усиливать разогрев батареи, пишет 24 Канал.

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Зачем чистить батареи изнутри

Батареи нуждаются в очистке как изнутри, так и снаружи, поскольку сама уборка может повлиять на ваши расходы за тепло и на ваше самочувствие.

Из-за того, что на батарее постоянно скапливается пыль из квартиры, она начинает прогреваться сильнее, чтобы разогреть всю комнату. То же происходит и с электрическими батареями и конденсаторами – пыль сбивает регулировку температуры и заставляет батареи использовать больше энергии.

Чтобы не допускать лишних затрат из-за перегрева и возможной неисправности батареи, нужно регулярно очищать ее от пыли изнутри и снаружи.

Как мыть батареи от пыли / Фото Unsplash

Как правильно почистить батарею от пыли изнутри

Просто протереть батарею тряпкой часто бывает недостаточно – всегда будут оставаться труднодоступные места на приборе, которые нельзя достать руками. Чтобы эффективно почистить батарею, необходимо:

Выключить батарею и дать ей полностью остыть; Начать с осторожной очистки пылесосом на стенках батареи и вокруг нее, чтобы избавиться от пыли и мусора; Использовать щетку или салфетку из микрофибры и длинную палку, чтобы очистить внутреннюю и наружную часть ребер батареи и другие небольшие участки, которые не открыты; Для удаления стойкого, прилипшего мусора внутри батареи использовать щетку, смоченную водой. Если его нет, можно воспользоваться зубной щеткой; Вытереть пятна на батарее губкой или тканью из микрофибры, смоченной в растворе теплой воды и моющего средства. Снова пропылесосить лишнюю грязь вокруг батареи и на полу. Протереть батарею тканью, слегка увлажненной водой и высохнуть.

Как мыть батареи от пыли / Фото Unsplash