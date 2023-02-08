Лишняя влага, которая будет постоянно держаться на окнах, может повредить их стенки и образовать плесень, которая вредит здоровью, пишет 24 Канал.

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Вместо того чтобы постоянно вытирать конденсат тряпками и салфетками, можно воспользоваться простыми лайфхаками, которые не позволят влаге образоваться на стекле.

Соль поможет

Чтобы конденсат не оседал на стеклах окон, можно поставить на подоконник небольшую тарелку с каменной солью. Она впитывает много влаги и является многократным средством.

После того, как соль впитывает влагу, она превращается в твердую корку. Но выбрасывать ее не нужно – вам достаточно поставить тарелку с солью на несколько минут в духовку или микроволновку – соль высохнет и снова пригодится для сушки окон от конденсата.

Как избавиться от конденсата на окнах / Фото Unsplash

Откажитесь от сушки одежды в помещении

Зимой многие хозяева и хозяйки сушат белье в квартире, чтобы оно скорее высохло. Та содержащаяся в волокнах влага никуда не исчезает – она оседает на окнах в виде конденсата.

Чтобы лишний раз не "мочить" окна, лучше сушить одежду вне квартиры. Если такой вариант невозможен, сушка должна проходить с открытыми окнами – так влага сможет высохнуть, а не скапливаться.

Как избавиться от конденсата на окнах / Фото Unsplash

Вытяжки и проветривание

Оптимальный вариант избавиться от конденсата на кухне – включить кухонную вытяжку в полную мощность. Так пара из ваших блюд будет сразу выходить из помещения, а не будет оседать на поверхностях. Кроме того, вытяжку можно использовать, когда ничего не готовите – она сможет вытянуть излишнюю влагу.

Если вытяжки нет или конденсат образовался в других комнатах, на помощь приходит обычное проветривание. Чтобы температура внутри и снаружи не имела такой большой разницы, а влага выходила, нужно регулярно проветривать комнаты не менее 2 раз в день примерно на 15 минут.

Как избавиться от конденсата на окнах / Фото Unsplash