Як виростити полуницю з насіння в домашніх умовах

Багато людей купують розсаду полуниці. Втім, ягоди можна самостійно виростити з насіння.

Що саме для цього потрібно, і як правильно вирощувати полуницю з насіння, розповіли експерти.

Дізнайтеся також Чим підживити землю перед посадкою озимого часнику: секрет досвідчених городників

Вирощення полуниці з насіння

Перш за все, треба покласти насіння на 2 тижні в холодильник. для стратифікації, загартування холодом. Далі упродовж дня прогрійте його в теплі, наприклад, біля печі чи батареї. Опісля розкладіть на вологій бавовняній тканині. Помістіть насіння у закритий контейнер та закладіть на стратифікацію в холодильник вдруге.

Стежте, щоб в місткості була волога, підливайте воду час від часу, а перед самою сівбою трохи підсушіть. До посіву насіння занурюють у воду: те, яке спливло на поверхню, сміливо викидайте – воно може не зійти,

– підкреслив експерт.

Решту насіння висівайте у підготовленій ґрунт. Зокрема, візьміть по дві частини городньої землі та перегною і додайте три частини піску. Або ж до 5 частин перегною додати 3 піску, або змішайте в рівних пропорціях торф, пісок та дернову землю.

Отриманий субстрат необхідно пропарити окропом або пропекти у духовці 30 – 40 хвилин за температури 180–200 градусів для дезінфекції, або ж пролити 1% розчином марганцівки.

Сіють насінини полуниці за допомогою сірника або зубочистки – ними роблять заглиблення на 0,5 сантиметра, в які закладають по 2 – 4 насінини з розрахунку, що зійде принаймні одна. Посіви злегка засипають ґрунтом, скроплюють із пульверизатора водою і накривають плівкою,

– зазначив експерт.

Додав, що є новітній і зручний спосіб пророщування насіння – без ґрунту. Тут як субстрат використовують звичайні паперові серветки або туалетний папір. На дно прозорої місткості кладуть шар серветок (9 – 10), рясно змочують, дають стекти зайвій воді. Далі ставлять насіння, а зверху все вкривають плівкою.

"В обох випадках – з ґрунтом чи без – місткість ставлять у тепле місце (20 – 25 градусів). Час від часу ґрунт під плівкою обприскують – він не повинен пересихати. Сходів чекають до 4 тижнів. Після появи сходів через 10 днів їх починають підживлювати слабким розчином хелату заліза. Після появи двох справжніх листків сіянці можна пікірувати", – зазначив експерт.

Для здоров'я розсади полуниці її корисно час від часу виносити на свіже повітря та сонце на декілька хвилин.

Додамо, що у відкритий ґрунт полуницю можна висаджувати в середині травня – на початку червня, залежно від погоди. Адже земля має прогрітися до 15 градусів.

Важливо Які дерева не можна обрізати у жовтні: досвідчені садівники не рекомендують

Як виростити полуницю з насіння / Unsplash / Christopher Luther