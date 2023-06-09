Проросте, якщо врахуєте ці нюанси: як виростити персик з кісточки
Чимало плодових дерев можна посадити з кісточки, але люди побоюються це робити, бо сумніваються в дієвості такого способу. Ми розповімо, як це робити правильно.
Дерева, посаджені з кісточки є більш витривалими й менше потребують обробки від шкідників. До того ж – це безплатний спосіб посадити персик. Але водночас урожаю треба довго чекати. 24 Канал підкаже, як посадити персик з кісточки.
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Корисні поради для саджання персика
Для того, щоб кісточка персика прижилась, її потрібно взяти з дерева, яке вирощують у вашій місцевості під відповідний клімат. Найкраще – якщо це кісточка з дерева, яке довгий час гарно росте та дає урожай.
Підійде матеріал тільки з персикового дерева, яке має корені. Використовувати щеплені гілки для саджання – неефективно та марна трата часу.
Одразу кістку не можна садити. Спочатку треба добре помити, почистити від м’якоті, посушити з води та залишити в прохолодному місці.
Способи посадки персика
Перший спосіб – створити для персика умови, наближені до природних. Для цього потрібно зробити стратифікацію – зберігання матеріалу в холодному середовищі. Тобто, кістки треба зберігати в холодильнику або підвалі. Оптимальна температура – +2-5. Тримаємо їх у таких умовах 3-4 місяці.
Також можна вирощувати кісточки у тирсі, піску чи торфі. Коли з'являться перші пагони, кістки ставимо в тепле місце. Згодом можна посадити їх в саду чи в горщики. Здебільшого паростки кісточок виростають за 3-4 місяці, тоді їх треба пересадити.
Кістка персика / Фото "Супер дачник"
Другий спосіб – дістаємо ядро з кістки персика. Найважливіше – не пошкодити ядро, бо тоді персик не проросте. Зернятко варто занурити у теплу воду та залишити на кілька днів. Рекомендується кожного дня змінювати воду в посудині з ядром.
Переважно трьох днів вистачає, щоб насінина набубнявіла. Коли це сталось, пересаджуємо зерно в місткість з родючою землею на 4-5 сантиметри вглиб та накриваємо плівкою й кладемо в тепле місце. Так, кістка швидше проросте.
Посадка в землю
- Обирайте сонячне та захищене від протягів місце.
- Саджайте персик на добре дренованому ґрунті.
- Викопайте ямку глибиною близько 5-7 сантиметрів та покладіть туди кістки. Саджайте їх з відстанню 20-25 сантиметрів.
- Покладіть кістку персика в ямку зі зламаною стороною вниз та присипте її землею.
- Регулярно поливайте персик, особливо у перші тижні, щоб підтримувати вологість землі.