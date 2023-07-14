Спробуйте і ви: як виростити орхідею з квітконоса

Орхідея – прекрасна кімнатна рослина, яка чарує всіх своїми квітками. Хочеться, щоб їх було більше, для цього треба знати, як її розмножувати.

Розмноження орхідей – непростий процес, який вимагає певних знань. Особливо це стосується того, чи можливо виростити квітку з одного квітконоса. Тут є певні нюанси.

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Як виростити орхідею з квітконоса

Є початківці, які ставлять питання, чи реально розмножити орхідею з самого листка. Є така ймовірність: для розмноження беруть стрілку квітконоса. Вона має бути зрілою, без ознак хвороб або пошкоджень.



Квітконіс / Фото "Фермер"

З квітконосом роблять те саме, що й з бічними пагонами – розрізають на живці . Один нюанс: треба, аби стрілка до розмноження повністю відцвіла. На кожному фрагменті має бути нирка, з якої буде формуватись відросток. Обрізку варто проводити лише стерильним інструментом.

. Один нюанс: треба, аби стрілка до розмноження повністю відцвіла. На кожному фрагменті має бути нирка, з якої буде формуватись відросток. Обрізку варто проводити лише стерильним інструментом. Частини квітконоса варто поставити горизонтально на вологу землю. Їх радять вкрити ковпаком, щоб зробити ефект парника.

Посудину з живцями варто покласти в тепле й добре освітлене місце. Але в жодному разі – не під прямі сонячні промені. Через деякий час з кожної нирки виростуть коріння.

Після того як в рослини з'явились нові корені, її потрібно пересадити в окремий горщик з орхідейною корою або субстратом для орхідеї.

Слідкуйте за поливом після пересадки в горщик. Важливо, щоб земля завжди була зволоженою. Не допускайте сухості, бо рослина загине.