Размножение орхидей – непростой процесс, требующий определенных знаний. Особенно это касается того, возможно ли вырастить цветок из одного цветоноса. Здесь есть определенные нюансы.

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Как вырастить орхидею из цветоноса

Есть начинающие, которые задают вопрос, реально размножить орхидею с самого цветоноса. Есть такая вероятность: для размножения берут стрелку цветоноса. Она должна быть зрелой, без признаков болезней или повреждений.



Цветонос / Фото "Фермер"

С цветоносом делают то же, что и с боковыми побегами – разрезают на черенке . Один нюанс: нужно, чтобы стрелка до размножения полностью отцвела. На каждом фрагменте должна быть почка, из которой будет формироваться отросток. Обрезку следует производить только стерильным инструментом.

. Один нюанс: нужно, чтобы стрелка до размножения полностью отцвела. На каждом фрагменте должна быть почка, из которой будет формироваться отросток. Обрезку следует производить только стерильным инструментом. Части цветоноса стоит поставить горизонтально на влажную землю. Их советуют укрыть колпаком, чтобы произвести эффект парника.

Сосуд с черенками стоит положить в теплое и хорошо освещенное место. Но ни в коем случае – не под прямые солнечные лучи. Через некоторое время из каждой почки вырастут корни.

После того как у растения появились новые корни, его нужно пересадить в отдельный горшок с орхидейной корой или субстратом для орхидеи.

Следите за поливом после пересадки в горшок. Важно, чтобы земля всегда была увлажненной. Не допускайте сухости, потому что растение погибнет.