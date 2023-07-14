Размножение орхидей – непростой процесс, требующий определенных знаний. Особенно это касается того, возможно ли вырастить цветок из одного цветоноса. Здесь есть определенные нюансы.

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Как вырастить орхидею из цветоноса

Есть начинающие, которые задают вопрос, реально размножить орхидею с самого цветоноса. Есть такая вероятность: для размножения берут стрелку цветоноса. Она должна быть зрелой, без признаков болезней или повреждений.


Цветонос / Фото "Фермер"

  • С цветоносом делают то же, что и с боковыми побегами – разрезают на черенке. Один нюанс: нужно, чтобы стрелка до размножения полностью отцвела. На каждом фрагменте должна быть почка, из которой будет формироваться отросток. Обрезку следует производить только стерильным инструментом.
  • Части цветоноса стоит поставить горизонтально на влажную землю. Их советуют укрыть колпаком, чтобы произвести эффект парника.

Сосуд с черенками стоит положить в теплое и хорошо освещенное место. Но ни в коем случае – не под прямые солнечные лучи. Через некоторое время из каждой почки вырастут корни.

  • После того как у растения появились новые корни, его нужно пересадить в отдельный горшок с орхидейной корой или субстратом для орхидеи.

Следите за поливом после пересадки в горшок. Важно, чтобы земля всегда была увлажненной. Не допускайте сухости, потому что растение погибнет.