Лук обладает одним свойством: из бедных земель он достаточно долго берет питательные вещества. То есть почва должна быть обогащена и плодородна под лук. Чем подкормить лук в июле для хорошего урожая – знает 24 Канал.

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Чем удобрить лук в июле

Зола – один из самых действенных методов увеличения урожая. Это очень бюджетно и доступно всем. Она содержит важные для лука вещества – калий и фосфор. Самый простой способ – взять 200 граммов золы и залить их ведром кипятка. Пусть настаивается несколько дней, тогда полейте грядку. Такую подкормку можно вносить максимум 2-3 раза в сезон.



Зола / Фото "Агро.Вики"

Коровяк – не менее мощное средство для лука. Но ни в коем случае не используйте свежий навоз. Понадобится 1 часть коровьего навоза и 5 частей воды. Смешайте и оставьте под крышкой на 2 недели. Каждый день помешивайте смесь. После этого следует развести в пропорции 1:10. в конце еще можете добавить к раствору 300 граммов древесной золы.



Коровий навоз / Фото "Современное животноводство"

В такой ситуации подойдут разные травы, например, крапива. Скошенную траву следует поместить в бочку и залить водой. Пусть стоит так 1 неделя. Тогда можете внести в сосуд 500 грамм живых дрожжей и мякоть черного хлеба. Тогда оставьте рожать на 2 дня. Разбавляем 1 литр раствора на ведро воды. Можно закрепить результат, добавив измельченную яичную скорлупу.



Крапива / Фото Ukr.media

Можете взять также свежие или сухие дрожжи. Достаточно 10 граммов сухих или 1 килограмм свежих. Смешиваем их с 2 столовыми ложками сахара и разбавляем в 1 ведре теплой воды.



Дрожжи / Фото Кондитерская "2 зайца"

Когда вы заметили, что перо лука – ослабленное и больное, пригодится нашатырный спирт, а именно – 1 столовая ложка жидкости на 5 литров воды. Разделываем лук только 1 раз вечером.