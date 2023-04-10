Проросте через 2 тижні: як виростити мікрозелень у домашніх умовах

Мікрозелень – це молоді проростки різних трав і овочів. Вона містить велику концентрацію поживних речовин, значно більшу, ніж у готових овочах. Тому мікрогрін обов'язково треба додати у свій раціон. А з вирощуванням зелені впорається кожен.

Мікрогрін є важливою частиною правильного харчування. До того ж вона сходить всього через 5-10 днів. Існує кілька способів, як виростити цю зелень. 24 Канал поділиться, як це зробити краще.

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У ґрунті

Беремо невелику місткість і наповнюємо її шаром ґрунту у 2-3 сантиметри. Кладемо туди насіння, не занурюючи сильно в землю. Оприскуємо зверху водою, щоб ґрунт був зволоженим. Прикриваємо лоток кришкою і ставимо у тепле місце.

Місткість варто провітрювати двічі на день. Також треба поливати, коли верхній шар ґрунту підсихає, тобто кожних 3-5 днів. Коли з'являються паростки, ставимо на підвіконня.

У банці

Насіння мікрозелені треба покласти в банку, залити водою і залишити на ніч. Зранку потрібно злити воду, вимити насінини, щоб вода була чистою. Далі – позбавляємось рідини повністю, закриваємо банку кришкою чи марлею і перевертаємо її. Варто поставити посудину в тепле місце і мити насіння кожного ранку. Зелень можна їсти тоді, коли проростки будуть 3-4 сантиметри.

На папері

Беремо лоток і встеляємо його папером чи серветкою. Викладаємо насіння по всій поверхні, накриваємо все плівкою і кладемо там, де тепло.



Плівку варто прибирати щодня десь на пів години, щоб насінини отримали кисень. Також потрібно збризкати наповнення водою.



Коли з'явились перші паростки, плівку треба забрати та переставити місткість на підвіконня.

На лляному матеріалі

Агроковрик треба замочити у теплій воді на 5-7 хвилин, після чого викласти у місткість. Насіння потрібно висіяти.



Як посадити мікрозелень / Фото Pinterest



Посудини кладемо одна на одну і ставимо в тепле місце. Коли паростки проросли, переставляємо контейнер на підвіконня, щоб на нього потрапляло світло.



Важливо так встановити мікрозелень, щоб корінці просочувалися вологою.