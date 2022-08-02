Прості лайфхаки допоможуть виростити зелений кріп набагато швидше, ніж зазвичай, та дозволять вам насолодитися свіжими вітамінами навіть у осінню пору.

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Пришвидшене проростання кропу

Для того, щоб кріп проріс у 3 рази швидше, ніж зазвичай, можна скористатися простим трюком – замочити його насіння у воді на 2 доби.

За цей час насіння кропу позбудеться власних ефірних олій, які призупиняють ріст рослини, а також отримає багато вологи для бустерного проростання.

Як швидко виростити кріп / Фото Unsplash

Такий метод дозволить побачити перші паростки вже за 5 – 6 днів після висіву. Зазвичай кріп сходить приблизно за 2 – 3 тижні.

Розпушування землі

Щоб кріп отримував достатньо кисню та тепла, треба регулярно прополювати та розпушувати ґрунт, у якому висаджені рослини.

Розпушена земля швидше прогрівається та надає кореням поживні речовини. Ідеально підсапувати та розпушувати ґрунт через день після поливу – тоді земля не буде братися кіркою та не пошкодить корені.

Як швидко виростити кріп / Фото Unsplash

Добрива для кропу

Щоб зелень отримувала достатньо корисних речовин, землю навколо неї треба регулярно збагачувати. Для швидкого зростання кропу ідеально підходить коров'як та сечовина.

Здобрювати кріп потрібно вранці та ввечері – так корисні речовини не випаруються на палючому сонці.

Як швидко виростити кріп / Фото Unsplash

Правильне сіяння кропу

Щоб кріп мав місце, куди рости, сіяти його треба рівними грядками з невеликим інтервалом. Перед тим, як посіяти насіння, варто зволожити та здобрити грунт – так рослини отримають достатньо вологи та добрив на початковій стадії.

Щоб процес зростання запустився якнайшвидше, можна полити сіянці теплою водою одразу ж після посіву.

Як швидко виростити кріп / Фото Unsplash