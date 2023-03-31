У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся про 5 простих порад, як правильно вирощувати полуницю вдома, щоб рослина дозріла соковитою та здоровою.

Дивіться також Що садити у квітні 2023: посівний календар для саду та городу

5 простих порад, як вирощувати полуницю вдома

Ось декілька порад щодо вирощування полуниці в домашніх умовах:

Обрати потрібний горщик або контейнер. Полуниця виглядає красиво в посудині з дренажними отворами. Глиняні горщики також добре підходять для полуниці, оскільки вони допомагають підтримувати рівень вологи; Обрати потрібний ґрунт. Полуниця найкраще росте в легкому, дренованому ґрунті. Для вирощування можна використовувати суміш землі, перегною та піску; Обрати правильне місцеперебування. Полуниця потребує багато світла, тому розмістіть горщик біля вікна, яке отримує більшу частину денного світла. Захищайте рослину від прямого сонячного світла в літні місяці; Підтримувати правильний рівень вологи. Полуниця любить вологу, але не переносить залиття. Поливайте рослину, коли верхній шар ґрунту стає сухим на дотик. Не заливайте ґрунт до того, як він повністю висохне; Доглядайте за рослиною. Вилучайте сухі листя та забруднення з гілок, щоб забезпечити доступ повітря та світла. Додавайте розчини мінеральних добрив, коли з'являються перші пагони та квіти.

Полуницю можна вирощувати в домашніх умовах / GrowVeg

Ці поради допоможуть створити оптимальні умови для вирощування полуниці в домашніх умовах і дозволять вам насолоджуватися свіжими, смачними ягодами протягом усього року.

Графік вирощування полуниці у квітні й травні 2023 року

У квітні 2023 року найкраще сіяти полуницю 21, 22, 25 та 26 числа. А вирощувати розсаду полуниці у травні варто також наприкінці місяця – 22, 23 та 24.

Графік вирощування полуниці / Флористікс Інфо