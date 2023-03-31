В материале 24 Канала узнайте о 5 простых советах, как правильно выращивать клубнику дома, чтобы растение созрело сочной и здоровой.

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5 простых советов, как выращивать клубнику дома

Вот несколько советов по выращиванию клубники в домашних условиях:

Выбрать нужный горшок или контейнер. Клубника выглядит красиво в сосуде с дренажными отверстиями. Глиняные горшки также хорошо подходят для клубники, поскольку они помогают поддерживать уровень влаги; Выбрать нужную почву. Клубника лучше всего растет в легкой, дренированной почве. Для выращивания можно использовать смесь земли, перегноя и песка; Выбрать правильное местонахождение. Клубника требует много света, поэтому разместите горшок у окна, получающего большую часть дневного света. Защищайте растение от прямого солнечного света в летние месяцы; Поддерживать верный уровень воды. Клубника любит влагу, но не переносит заливки. Поливайте растение, когда верхний слой почвы становится сухим на ощупь. Не заливайте почву до того, как она полностью высохнет; Ухаживайте за растением. Удалите сухие листья и загрязнения из веток, чтобы обеспечить доступ воздуха и света. Добавляйте растворы минеральных удобрений, когда появляются первые побеги и цветы.

Клубнику можно выращивать в домашних условиях / GrowVeg

Эти советы помогут создать оптимальные условия для выращивания клубники в домашних условиях и позволят вам наслаждаться свежими, вкусными ягодами в течение всего года.

График выращивания клубники в апреле и мае 2023 года

В апреле 2023 лучше всего сеять клубнику 21, 22, 25 и 26 числа. А выращивать рассаду клубники в мае следует также в конце месяца – 22, 23 и 24.

График выращивания клубники / Флористикс Инфо