К счастью, почти треть дней в апреле подходят для любых работ с растениями. Главное следить за погодными условиями, которые могут быть очень изменчивы сообщает 24 Канал.
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Посевный календарь на апрель 2023
Наиболее благоприятные дни для посева и посадки: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22, 25-27.
Неблагоприятные дни : 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.
Зелень и травы
Листовой салат: 7, 17, 18, 21, 22.
Шпинат: 21, 22.
Качанные салаты, цикорий: 7, 21, 22.
Рукола, кресс, листовая горчица: 8, 9, 17, 18, 25-27.
Мангольд: 17, 18, 21, 22.
Щавель: 8, 9, 21, 22.
Укроп и фенхель: 12-14, 21, 22.
Петрушка, кинза и сельдерей на листьях: 21, 22.
Базилик, душица, розмарин: 3-5, 8, 9.
Лекарственные и чайные культуры: 1–5, 8, 9, 28–30.
Микрозелень: 8, 9.
Овощи
Томаты, физалис: 21, 22, 25-27
Сладкий и острый перец: 8, 9, 21, 22
Баклажаны: 8, 9, 21, 22.
Огурцы: 8, 9, 25-27.
Брокколи, цветная капуста: 7, 12-14, 21, 22.
Ранняя капуста: 7, 21, 22.
Средняя и поздняя капуста: 7.
Кале, пак-чой и другая листовая капуста: 7, 17, 18.
Стебельный сельдерей: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.
Кабачки, патиссоны, тыква: 25-27.
Бахнения: 8, 9, 25-27.
Стручковые (фасоль, горох, чечевица, нут): 7, 23, 24.
Кукуруза: 7, 21, 22.
Подсолнечник: 1, 2, 7, 28-30.
Зерновые (пшеница, овес, ячмень, рожь): 21, 22, 25-27.
Мицелий: 1-5, 21-30.
Посадка семян в апреле /Фото Pinterest
Корнеплоды
Картофель, топинамбур: 7-9, 12-14, 17, 18.
Батат: 7-9, 12-14.
Свекла, морковь, пастернак: 7-9.
Редька, репа: 8, 9, 12-14, 21, 22.
Редис: 17, 18, 25-27.
Сельдерей, петрушка на корень: 7-9.
Луковые
Лук огородный: 7-9, 12-14, 17, 18.
Лук на зелень, шнит: 7, 12-14, 21, 22, 25-27.
Чеснок: 7, 12-14.
Лук порей, египетский, рокамболь: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.
Посадка растений в апреле /Фото Pinterest
Цветы и декоративные растения
Газон и почвопокровные растения: 21, 22, 25-27.
Сидераты: 3-5, 21, 22, 25-27.
Однолетники: 3-5, 7, 21, 22.
Луковичные и клубневые: 8, 9, 12-14, 17-18.
Травянистые многолетники: 3-5, 7, 21, 22.
Сосни: 3-5.
Живые ограждения: 1–5, 7, 23, 24, 28–30.
Кустарники и деревья: 1–5, 21, 22, 28–30.
Лианы: 3-5, 23, 24.
Ягодно-плодовый сад
Земляника и клубника: 23-27.
Яблоня: 12-14, 21, 22.
Груша, айва: 7, 12-14.
Абрикос, вишня, слива, персик: 7, 21, 22.
Черешня: 1, 2, 21, 22, 28-30.
грецкий орех, фундук: 7, 21, 22, 23, 24.
Калина, шиповник, рябина, облепиха: 17, 18, 21, 22, 25-27.
Боярышник: 1, 2, 8, 9, 25-30.
Смородина: 1, 2, 8, 9, 12–14, 17, 18, 25–30.
Малина: 8, 9, 23-27.
Крыжовник и другие ягодники: 8, 9, 12-14, 25-27.
Виноград: 7-9.