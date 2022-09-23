24 канал підготував покрокову інструкцію з відновлення шкільного рюкзака.

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Спорожніть усі кишені та пропилососьте

Перший крок у чищенні будь-якого типу рюкзака - це випорожнити все з кишень. Ви будете вражені тим, що знайдете. Залиште кожну кишеню розстебнутою та вивернутою навиворіт, якщо це можливо. Зніміть будь-які додаткові аксесуари, знімні ремені або металеві деталі, якщо це можливо.

Коли рюкзак залишиться пустим, проведіть пилососом по всіх швах (всередині та зовні), щоб видалити пил та сміття.

Як почистити шкільний рюкзак / Фото Unsplash

Прочитайте етикетку щодо догляду

Шукайте будь-які етикетки з інструкціями щодо прання. Більшість тканинних рюкзаків можна прати вручну або в пральній машині. Шкіряні рюкзаки або рюкзаки зі шкіряною обробкою слід чистити так само, як і шкіряну куртку.

Як почистити шкільний рюкзак / Фото iStock

Очистіть ремені

Якщо ремені потрібно очистити і вони знімаються, виперіть їх вручну в розчині сильного рідкого прального порошку, який містить достатньо ензимів, щоб розщепити бруд.

Дайте ремінцям вимокнути у мийному розчині протягом 30 хвилин, а потім використовуйте щітку з м’якою щетиною (або стару зубну щітку), щоб очистити сильно забруднені ділянки. Прополощіть у прохолодній воді та дайте ремінцям висохнути на повітрі.

Не варто класти ремені у сушарку для білизни – вони можуть пошкодити пристрій та розвалитися.

Киньте рюкзак до пралки

Помістіть рюкзак у стару наволочку або великий сітчастий мішок для білизни та виперіть у теплій воді, використовуючи програму делікатного прання разом зі звичайним пральним порошком.

Як почистити шкільний рюкзак / Фото iStock

Продезінфікуйте рюкзак

Час від часу рюкзак потребує серйозного очищення, щоб позбутися бактерій. Це особливо важливо, якщо в ньому зберігається спортивний одяг чи дитина часто бігає та пітніє.

Щоб продезінфікувати рюкзак або спортивну сумку, виберіть соснову ефірну олію або дезинфікуючу серветку. Дезінфікуючі засоби з соснової олії ефективні в теплій воді.

Як почистити шкільний рюкзак / Фото Unsplash

Для дезінфекції внутрішньої та зовнішньої сторони рюкзака змішайте 1 до 1 розчин дезінфікуючого засобу та теплу воду. Використовуйте чисту губку або тканину, щоб ретельно протерти поверхні. Ви також можете додати дезінфікуючий засіб у воду для прання під час ручного або машинного прання сумки.

Висушіть рюкзак на повітрі

Використайте старий рушник, щоб витерти внутрішню частину рюкзака та його кожну кишеню. Дайте сумці висохнути на повітрі, повісивши її з максимально розкритими блискавками та кишенями.

Зверніть увагу! Не кладіть рюкзак у гарячу сушарку та не сушіть під прямими сонячними променями, оскільки це може пошкодити деякі тканини.

Як почистити шкільний рюкзак / Фото Spruce