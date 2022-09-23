24 канал подготовил пошаговую инструкцию по восстановлению школьного рюкзака.

И следа не останется: как отчистить соевый соус из ткани

Опустошите все карманы и пропылесосьте

Первый шаг в чистке любого типа рюкзака – это опустошить все карманы. Вы будете поражены тем, что найдете. Оставьте каждый карман расстегнутым и вывернутым наизнанку, если это возможно. Снимите дополнительные аксессуары, съемные ремни или металлические детали, если это возможно.

Когда рюкзак останется пустым, проведите пылесосом по всем швам (внутри и снаружи), чтобы удалить пыль и мусор.

Как почистить школьный рюкзак / Фото Unsplash

Прочитайте этикетку по уходу

Ищите любые этикетки с инструкциями по стирке. Большинство тканевых рюкзаков можно стирать вручную или в стиральной машине. Кожаные рюкзаки или рюкзаки с кожаной отделкой следует чистить так же, как и кожаную куртку.

Как почистить школьный рюкзак / Фото iStock

Очистите ремни

Если ремни нужно очистить и они снимаются, выстирайте их вручную в растворе сильного жидкого стирального порошка, содержащего достаточно энзимов, чтобы расщепить грязь.

Дайте ремешкам вымочить в моечном растворе в течение 30 минут, а затем используйте щетку с мягкой щетиной (или старую зубную щетку), чтобы очистить сильно загрязненные участки. Прополощите в прохладной воде и дайте ремешкам высохнуть на воздухе.

Не стоит класть ремни в бельевую сушилку – они могут повредить устройство и развалиться.

Бросьте рюкзак к стиралке

Поместите рюкзак в старую наволочку или большой сетчатый мешок для белья и постирайте в теплой воде, используя программу деликатной стирки вместе с обычным стиральным порошком.

Как почистить школьный рюкзак / Фото iStock

Продезинфицируйте рюкзак

Иногда рюкзак нуждается в серьезной очистке, чтобы избавиться от бактерий. Это особенно важно, если в нем хранится спортивная одежда или ребенок часто бегает и потеет.

Чтобы продезинфицировать рюкзак или спортивную сумку, выберите сосновое эфирное масло или дезинфицирующую салфетку. Дезинфицирующие средства из соснового масла эффективны в теплой воде.

Как почистить школьный рюкзак / Фото Unsplash

Для дезинфекции внутренней и внешней стороны рюкзака смешайте 1-1 раствор дезинфицирующего средства и теплую воду. Используйте чистую губку или ткань, чтобы тщательно протереть поверхность. Вы также можете добавить дезинфицирующее средство в воду для стирки во время ручной или машинной стирки сумки.

Высушите рюкзак на воздухе

Используйте старое полотенце, чтобы вытереть внутреннюю часть рюкзака и его каждый карман. Дайте сумке высохнуть на воздухе, повесив ее с максимально раскрытыми молниями и карманами.

Обратите внимание! Не кладите рюкзак в горячую сушилку и не сушите под прямыми лучами солнца, так как это может повредить некоторые ткани.

Как почистить школьный рюкзак / Фото Spruce