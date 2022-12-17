Як правильно прати ортопедичні подушки, щоб не зіпсувати їх

Ортопедичні подушки – зручна та практична річ, за якою, як і за звичайними подушками, треба доглядати. Як випрати подушку, яка складається зі специфічного наповнювача та як не зіпсувати річ під час прання – читайте у матеріалі.

24 канал з'ясував, як правильно почистити ортопедичні подушки так, щоб вони не втратили свої якості та залишилися цілими.

Читайте також Макіяж без шкоди: як легко почистити пензлі для мейкапу вдома

Не періть без причини

Ортопедичні подушки вирізняються тим, що вони не накопичують в собі пил, напрочуд від звичайних та пухових подушок. Структура ортопедичної подушки має хорошу вентиляцію, тому в ній не залишається багато пилу та інших залишків.

Зайвий раз, щоб освіжити таку подушку, прати її на варто. Найкращим варіантом позбутися забруднень буде використання звичайної ганчірки та мийного засобу – багато мочити ортопедичну подушку не потрібно.

Як почистити ортопедичну подушку / Фото The Spruce

Як прати ортопедичні подушки з ефектом пам'яті

Подушки з ефектом пам'яті мають у своєму складі пінополіуретан, який не дуже добре реагує на різкі рухи чи постійну видозміну.

Таку гіпоалергенну подушку можна прати вручну з температурою не більш ніж 40 градусів.

Як прати подушки з холофайберу

Прати ортопедичну подушку з поліуретану в машинці категорично заборонено! Вона може деформуватися, втратити свої ефекти та розвалитися.

Як і подушки з ефектом пам'яті, речі з холофайбером треба прати виключно вручну – ці подушки не терплять великого навантаження на волокна. Прати такі вироби потрібно в температурі до 40 градусів.

Як сушити ортопедичні подушки

Сушити такий тип подушок треба без застосування механічних сушарок – покладіть подушку на рівне місце, де вона може добре просохнути, чи винесіть на свіже повітря. Механічне сушіння може пошкодити подушку та зіпсувати її.