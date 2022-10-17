24 канал з'ясував, як правильно почистити ортопедичні подушки так, щоб вони не втратили свої якості та залишилися цілими.
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Не періть без причини
Ортопедичні подушки вирізняються тим, що вони не накопичують в собі пил, напрочуд від звичайних та пухових подушок. Структура ортопедичної подушки має хорошу вентиляцію, тому в ній не залишається багато пилу та інших залишків.
Зайвий раз, щоб освіжити таку подушку, прати її на варто. Найкращим варіантом позбутися забруднень буде використання звичайної ганчірки та мийного засобу – багато мочити ортопедичну подушку не потрібно.
Як почистити ортопедичну подушку / Фото The Spruce
Як прати ортопедичні подушки з ефектом пам'яті
Подушки з ефектом пам'яті мають у своєму складі пінополіуретан, який не дуже добре реагує на різкі рухи чи постійну видозміну.
Таку гіпоалергенну подушку можна прати вручну з температурою не більш ніж 40 градусів.
Як прати подушки з холофайберу
Як і подушки з ефектом пам'яті, речі з холофайбером треба прати виключно вручну – ці подушки не терплять великого навантаження на волокна. Прати такі вироби потрібно в температурі до 40 градусів.
Як сушити ортопедичні подушки
Сушити такий тип подушок треба без застосування механічних сушарок – покладіть подушку на рівне місце, де вона може добре просохнути, чи винесіть на свіже повітря. Механічне сушіння може пошкодити подушку та зіпсувати її.