Не поспішайте викидати: як використовувати яєчну шкаралупу на городі
Яєчна шкаралупа – простий спосіб підживити саджанці на городі. Вона містить низку корисних речовин, без яких складно уявити розвиток рослин.
Яєчна шкаралупа містить велику кількість кальцію, який є важливим для здоров'я рослин. Просто треба подрібнити її та розсипати по грядках, а потім – перекопати. А як ще можна використати яєчну шкаралупу на городі – розкаже 24 Канал.
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Яєчна шкаралупа на городі: способи застосування
Такий засіб чудово підійде для удобрення розсади. Щоб підживити ним овочі, треба приготувати суміш: шкаралупу від 5 яєць перетираємо до порошку, заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою та настоюємо тиждень. Потім розводимо отриману суміш з водою 1: 3 та використовуємо для розсади.
Яєчна шкаралупа буде ефективною у боротьбі зі шкідниками – "чорною ніжкою", слимаками. Щоб приготувати настій, варто подрібнити шкаралупу та прикопати між рядами на городі.
Яєчна шкаралупа на городі / Фото "Свій садок"
- Можна використовувати для розкислення ґрунту. Це дуже потрібно тим рослинам, які добре ростуть на нейтральній або слаболужній землі. Це помідори, капуста, боби, гарбуз, цибуля та зелень.
- Користь шкаралупи полягає у тому, що вона розпушує ґрунт, зменшуючи його насиченість. Водночас вода й повітря краще будуть надходити до землі завдяки цій процедурі.
- Хороша ідея спробувати провести мульчування за допомогою шкаралупи. Розламайте її на кілька частин, не обов'язково перетирати. Вона не буде довго гнити: земля не пересихатиме, а рослини – будуть захищені від шкідників.