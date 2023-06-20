Не поспішайте викидати: як використовувати яєчну шкаралупу на городі

Яєчна шкаралупа – простий спосіб підживити саджанці на городі. Вона містить низку корисних речовин, без яких складно уявити розвиток рослин.

Яєчна шкаралупа містить велику кількість кальцію, який є важливим для здоров'я рослин. Просто треба подрібнити її та розсипати по грядках, а потім – перекопати. А як ще можна використати яєчну шкаралупу на городі – розкаже 24 Канал.

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Яєчна шкаралупа на городі: способи застосування

Такий засіб чудово підійде для удобрення розсади. Щоб підживити ним овочі, треба приготувати суміш: шкаралупу від 5 яєць перетираємо до порошку, заливаємо кип'ятком, накриваємо кришкою та настоюємо тиждень. Потім розводимо отриману суміш з водою 1: 3 та використовуємо для розсади.

Яєчна шкаралупа буде ефективною у боротьбі зі шкідниками – "чорною ніжкою", слимаками. Щоб приготувати настій, варто подрібнити шкаралупу та прикопати між рядами на городі.



Яєчна шкаралупа на городі / Фото "Свій садок"