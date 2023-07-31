Не викидайте опалі яблука: як їх використати з користю

У серпні садівників чекає збір плодів та їх обробка. Також на ділянках залишається чимало опалих яблук. Постає питання, що з ними робити.

Перші опалі яблука можна побачити в саду вже в червні. Так відбувається через те, що дерева не витримують навантажень та скидають плоди. Що з ними робити – підкаже 24 Канал.

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Що робити з опалими яблуками в саду

Опалі плоди треба обов'язково збирати з саду, бо вони можуть стати десертом для шкідників та хвороб, або взагалі інфікувати землю.

Перший спосіб, як використати падалицю – як добриво для різних насаджень. Зберіть їх в одному місці та подрібніть зручним для вас інструментом. Вирийте ямки біля куща, внесіть туди яблука, після цього – шар перегною й землі десь на 20 сантиметрів. Зверху потрібно замульчувати все це тирсою або соломою. Гарно відгукнуться на таке підживлення плодові дерева та кущі.



Опалі яблука / Фото "Сім'я і дім"

Яблука – це органіка, тому може стати частиною компосту. Але має зберігатися закритим. Опалі яблука у відкритому стані приваблюють комах і шкідників, через це так не варто їх зберігати. Падалицю радять збирати постійно, кожні 2-3 дні. Для зберігання на компост яблука кладуть в лунку, зверху встеляють травою на 10-20 сантиметрів й засипають ґрунтом.

Не забувайте, що яблучний сік містить кислоту, тому його варто розбавляти. Для того, щоб зменшити кислість, внесіть золу, доломітове борошно або вапно.



Компост / Фото Depositphotos

Опалі яблука знадобляться для підготовки ділянки до осені. Можна використати їх для підживлення землі замість перегною. Рецепт – дуже простий: заливаємо яблука водою для бродіння у бідон чи іншу місткість. Важливо, аби кришка не підіймалась.

Наріжте яблука дрібно та наповніть ними посудину на половину. Налийте туди вода, але так, щоб вона не заповнювала всю місткість. Залишіть певний проміжок без води. Потім покладіть у тепле місце.

За 2 тижні добре перемішайте суміш та можете застосовувати. Дуже добре буде сприймати таку підгодівлю картопля: просто внесіть настій між рядами та прикопайте. Готово.