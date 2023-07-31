Перші опалі яблука можна побачити в саду вже в червні. Так відбувається через те, що дерева не витримують навантажень та скидають плоди. Що з ними робити – підкаже 24 Канал.
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Що робити з опалими яблуками в саду
- Опалі плоди треба обов'язково збирати з саду, бо вони можуть стати десертом для шкідників та хвороб, або взагалі інфікувати землю.
Перший спосіб, як використати падалицю – як добриво для різних насаджень. Зберіть їх в одному місці та подрібніть зручним для вас інструментом. Вирийте ямки біля куща, внесіть туди яблука, після цього – шар перегною й землі десь на 20 сантиметрів. Зверху потрібно замульчувати все це тирсою або соломою. Гарно відгукнуться на таке підживлення плодові дерева та кущі.
Опалі яблука / Фото "Сім'я і дім"
Яблука – це органіка, тому може стати частиною компосту. Але має зберігатися закритим. Опалі яблука у відкритому стані приваблюють комах і шкідників, через це так не варто їх зберігати. Падалицю радять збирати постійно, кожні 2-3 дні. Для зберігання на компост яблука кладуть в лунку, зверху встеляють травою на 10-20 сантиметрів й засипають ґрунтом.
- Не забувайте, що яблучний сік містить кислоту, тому його варто розбавляти. Для того, щоб зменшити кислість, внесіть золу, доломітове борошно або вапно.
Компост / Фото Depositphotos
Опалі яблука знадобляться для підготовки ділянки до осені. Можна використати їх для підживлення землі замість перегною. Рецепт – дуже простий: заливаємо яблука водою для бродіння у бідон чи іншу місткість. Важливо, аби кришка не підіймалась.
- Наріжте яблука дрібно та наповніть ними посудину на половину. Налийте туди вода, але так, щоб вона не заповнювала всю місткість. Залишіть певний проміжок без води. Потім покладіть у тепле місце.
За 2 тижні добре перемішайте суміш та можете застосовувати. Дуже добре буде сприймати таку підгодівлю картопля: просто внесіть настій між рядами та прикопайте. Готово.