Свята наближаються: як відіпрати плями від жиру на новорічній скатертині

Різдвяні та новорічні свята от-от почнуться, і багато господарок вже напружено зітхають – після будь-якого застілля на скатертинах та одязі можуть залишитися жирні плями від їжі. Та випрати їх можливо – розповідаємо, як, у матеріалі.

Жирні плями – постійні упутники новорічних світ. І хоч вони – найбільш проблемні з усі плям, відіпрати їх можливо без застосування агресиних мийних засобів та хімчистки, пише 24 канал.

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Плями від жиру та олії можна забрати за допомогою підручних засобів, які є в домі.

Лимонний сік

Сік цього цитрусового може ефективно впоратися з жирними плямами.

Щоб забрати пляму таким способом, вам потрібно:

Промокнути жир на скатертині чи одізі паперовим рушником, щоб забрати залишки;

Полити жирну пляму невеликою кількістю лимонного соку або вичавити сік з невеликої дольки свіжого лимона;

Залишити тканину на 20 хвилин, щоб лимон увібрався в пляму;

Розчинити у воді невелику кількість прального порошку та нанести на пляму. Після цього потерти місце забруднення та прополоскати теплою водою.

Як забрати плями від жиру / Фото Unsplash

Гель алое вера

Гель алое вера, який часто застосовують у догляді за шкірою, може забрати жир з тканини. Для цього замочіть одяг у гарячій воді, нанесіть гель алое вера на пляму і ретельно втирайте круговими рухами.

Виперіть одяг теплою водою та висушіть його на свіжому повітрі.

Як забрати плями від жиру / Фото Unsplash

Оцет

Яблучний оцет також добре справляється з жирними плямами.

Оцет може негативно вплинути на структуру тканини, тож перед застосуванням цього методу перевірте, чи не нашкодить він виробу, на внутрішній частині поблизу швів.

Щоб позбутися плями жиру, залийте її яблучним оцтом та залиште на 15 хвилин. Після цього виперіть скатертину, як зазвичай.

Як забрати плями від жиру / Фото Unsplash

Газована вода

Свіжу пляму від жиру можна забрати за допомогою звичайної сильногазованої води.

Для цього налийте на місце забруднення газировку або ж занурте пляму в місткість з сильногазованою водою. Потріть пляму та залиште на кілька хвилин. Якщо ця махінація не дала ефекту, налийте воду повторно.

Після цього одяг треба випрати, як зазвичай, та висушити.

Як забрати плями від жиру / Фото Unsplash