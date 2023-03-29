Жир, плями і дитячі малюнки: як і чим ефективно відмити стіни

Відмити стіни навіть народними методами цілком реально, однак багатьох господинь цей процес лякає. Руки до миття стін доходять переважно під час генерального прибирання. Як зробити це ефективно та правильно, пояснюємо далі.

Чисті від пилу і плям стіни однозначно зроблять приміщенням свіжіших, тож не варто ігнорувати цей етап під час прибирання. Робіть це хоча б раз на кілька місяців. Лайфхаки та поради від 24 Каналу читайте нижче.

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Як підготуватися до миття стін

Підготуйте кімнату. Спочатку ретельно вкрийте меблі, підлогу та місця, куди не повинні потрапити бризки води і миючих засобів. Для цього використовуйте поліетиленову плівку з будівельного магазину, старі газети або просто папір.

Візьміть необхідний інвентар. Для миття стін використовуйте лише чисті ганчірки, щоб не переносити пил і бруд на свіжовимиті стіни. Заздалегідь підготуйте два відра води, щоб ретельно споліскувати ганчірки та губки.

Пам'ятайте, що стіни треба мити від підлоги до стелі, а тоді промити чистою водою навпаки – зверху вниз.

Чим мити пофарбовані стіни

Содовий розчин. Замішайте густий розчин з харчової соди та води – орієнтовно три до одного. У пасти має бути липка текстура, і відчистити вона зможе чорні сліди, малюнки олівцями або фломастерами, чорнила і харчові плямами. Просто нанесіть розчин на стіну вологою губкою, дайте трохи просочитися та протріть вологою тканиною з мікрофібри або паперовим рушником.

Зубна паста. Нанесіть трохи зубної пасти на пляму і залиште на деякий час. Після цього легко потріть місце, де була пляма, і гарно промийте чистою водою.

Оцетовий розчин. Це ще один дієвий народний метод. Влийте склянку оцту у відро води та промийте забруднену область. Змивати цей розчин, на відміну від попередніх, не потрібно.

Засіб для миття посуду. Це справді фантастичний засіб для поверхонь по всьому будинку – від стільниць до килимів. Обирайте засіб без різкого запаху або інших агресивних хімікатів. Спочатку намочіть пляму м'якою губкою, тоді додайте трохи засобу для миття посуду і гарненького потріть. Тріть доти, доки засіб не спіниться, а дайте піні трохи ввібратися, а вже потім протріть вологою тканиною з мікрофібри. Якщо забруднення сильне, то повторіть цей процес двічі або навіть тричі.

звичайне господарське мило – теж дієвий від плям на стінах.